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लखनऊ में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, पुलिस से नोकझोंक

कांग्रेस मुख्यालय से 100 मीटर दूर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया. जिससे कांग्रेसी नाराज हो गए और विरोध जताया.

कांग्रेस सेवादल ने निकाला कैंडल मार्च.
कांग्रेस सेवादल ने निकाला कैंडल मार्च. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:41 PM IST

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लखनऊ : कांग्रेस सेवादल ने गुरुवार देर शाम नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला. कांग्रेस मुख्यालय से लेकर जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता हाथ में कैंडल लेकर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े. लगभग 100 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाए थे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया.

कार्यकर्ताओं और पुलिस बल में हल्की नोकझोंक भी हुई. हालांकि पुलिस के मनाने पर पार्टी नेता मान गए और अपना विरोध जताकर वापस कांग्रेस मुख्यालय लौटे. यहां पर राजीव गांधी चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शित किया. पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में लाखों छात्रों को न्याय देने की मांग की. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

लखनऊ में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक प्रमोद पांडेय ने कहा कि लाखों छात्रों और छात्राओं का भविष्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंधकारमय कर दिया है. सालभर में 364 दिन छात्र-छात्राएं काफी मेहनत करते हैं, लेकिन एक ही दिन में उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि पेपर लीक हो जाता है. लाखों युवक युवतियों के साथ यह खिलवाड़ भाजपा की सरकार लगातार कर रही है. कोई भी परीक्षा हो पेपर लीक हो जाते हैं.

उन्होंने कहा, चाहे जितनी भी मांग की जाती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है. आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं. उन्हें हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा. कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और छात्रों को न्याय दिलाकर रहेगी.

कैंडल मार्च के दौरान शहर अध्यक्ष शहजाद आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व शहर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्व विजय सिंह, कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी सुशील तिवारी "सोनू पंडित", वरिष्ठ पार्टी नेता राकेश पांडेय, सोम विकल, संजय सिंह, सोमेश सिंह चौहान, चंद्रप्रकाश, कांग्रेस नेत्री शीला मिश्रा समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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