बीजेपी नैनीताल के पोस्ट पर बवाल, करन माहरा की छवि धूमिल करने का आरोप, कांग्रेसियों ने दी शिकायत

बीजेपी नैनीताल के पेज से शेयर हुआ है वीडियो: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस विवादित पोस्ट को बीजेपी नैनीताल के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया. इससे संबंधित सामग्री का व्यापक प्रसार हुआ और राजनीतिक हलकों के साथ-साथ आम जनता में भी चर्चा का विषय बन गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि इस तरह की पोस्ट से समाज में भ्रम, वैमनस्य और अशांति फैलने की प्रबल संभावना बनती है.

अल्मोड़ा: बीजेपी नैनीताल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के खिलाफ विवादित पोस्ट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि पोस्ट न केवल मानहानिकारक बल्कि, असंसदीय भाषा में की गई, जिससे माहरा की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है. वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर रानीखेत पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है. साथ ही संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के संचालक एवं पोस्ट को साझा करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

रानीखेत पुलिस थाने में कांग्रेसियों ने दी शिकायत: कांग्रेसियों ने रानीखेत पुलिस थाने में पहुंचकर संबंधित सोशल मीडिया हैंडल के संचालक एवं पोस्ट को साझा करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और इसे राजनीतिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है.

छवि धूमिल करने का लगाया आरोप, आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी.

मामले में प्रारंभिक जांच शुरू: पुलिस की मानें तो शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा. कोतवाली में तहरीर देने वालो में महिला जिलाध्यक्ष गीता पंवार, महिला नगर अध्यक्ष नेहा माहरा, यूथ अध्यक्ष अंकिता पंत, कॉर्डिनेटर कुलदीप कुमार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह देव, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख प्रेम अधिकारी, मोहन सिंह बिष्ट, प्रमोद पाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे.

