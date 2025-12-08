ETV Bharat / state

शरारती तत्वों ने फाड़ दिया कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के पोस्टर, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- ऑफिस में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

रांची: कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में व्यस्त है. इस बीच, शरारती तत्वों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों वाले फ्लेक्स पोस्टर फाड़ दिए हैं.

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कल रात पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई घटना को शरारती तत्वों का काम बताया. उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड तैनात किए जाएंगे.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (ईटीवी भारत)

जिन जिलों में GPCC (ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी) के गठन में देरी हो रही है, वहां जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अपनी उच्च स्तरीय टीम के साथ कल चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला-खरसावां का दौरा करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष 10 दिसंबर को चतरा का भी दौरा करेंगे.