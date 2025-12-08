शरारती तत्वों ने फाड़ दिया कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के पोस्टर, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- ऑफिस में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे
रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का पोस्टर फाड़ दिया गया है. कांग्रेस ने शरारती तत्वों का काम बताया.
Published : December 8, 2025 at 8:34 PM IST
रांची: कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में व्यस्त है. इस बीच, शरारती तत्वों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों वाले फ्लेक्स पोस्टर फाड़ दिए हैं.
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कल रात पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई घटना को शरारती तत्वों का काम बताया. उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सुरक्षा के लिए नाइट गार्ड तैनात किए जाएंगे.
जिन जिलों में GPCC (ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी) के गठन में देरी हो रही है, वहां जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अपनी उच्च स्तरीय टीम के साथ कल चाईबासा, चक्रधरपुर और सरायकेला-खरसावां का दौरा करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष 10 दिसंबर को चतरा का भी दौरा करेंगे.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में झारखंड से पांच हजार से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि वे 12 दिसंबर से बस, ट्रेन और हवाई जहाज से दिल्ली के लिए रवाना होना शुरू कर देंगे. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अग्रणी विभागों के नेता और कार्यकर्ता भी महारैली में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाएंगे.
यह भी पढ़ें:
मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को दी चुनौती, जानें क्या है मामला
वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस, झामुमो-राजद के शामिल होने पर संशय
महारैली की तैयारी में कांग्रेस, दिग्गज कांग्रेसी बताएंगे कि कैसे नुकसान पहुंचा रहा 'SIR'