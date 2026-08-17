निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस का महामंथन, दावेदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन जरूरी
राजस्थान निकाय और पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में कांग्रेस की दो दिवसीय बैठक शुरू हुई.
Published : August 17, 2026 at 7:37 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है. निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिल सके इसके लिए अब लगातार मंथन बैठकों का दौर चल रहा है. सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दो दिवसीय महामंथन बैठकों का दौर शुरू हुआ.
पहले दिन सोमवार को 23 जिलों के नेताओं की बैठक हुई तो वहीं मंगलवार को 27 जिलों के नेताओं की बैठक होगी. लंबे समय के बाद जयपुर आए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग-अलग जिलों के नेताओं की बैठक लेकर चुनावी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए. बैठक में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रत्याशी और संगठन के नेताओं को बुलाया गया था.
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पोर्टल पर करना होगा आवेदन: इधर पंचायत और निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस ने एक नया फॉमूला तैयार किया है, जिसके तहत निकाय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं दावेदारों को प्रदेश कांग्रेस की ओर से बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन में आवेदकों को राजनीति में सक्रिय रहने के बारे में जानकारी मांगी जाएगी कि वे कब से कब तक पार्टी में काम कर रहे हैं और किन-किन पदों पर रहे हैं. इसके अलावा पहले कभी निकाय और पंचायत चुनाव लड़ा है या नहीं. इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव में उनकी जीत का आधार और समीकरण क्या होंगे जैसे कॉलम भी भरने होंगे.
आवेदनों को जिलेवार भेजा जाएगा: पीसीसी नेताओं के मुताबिक पोर्टल पर मिलने वाले ऑनलाइन आवेदनों को जिलेवार जिलों में जिलाध्यक्षों को भेजा जाएगा. इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर,वरिष्ठ नेता रायशुमारी के जरिए उनके नाम पर विचार करके नाम को फाइनल रूप देंगे. हालांकि ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ सभी जिलों में ऑफलाइन आवेदन करना भी अनिवार्य होगा.
आज इन 23 जिलों से लिया गया फीडबैक: वहीं, आज पीसीसी में जिन 23 जिलों से फीडबैक लिया गया है उनमें अजमेर शहर, अजमेर देहात, भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा देहात, डीडवाना कुचामन, नागौर , टोंक, भरतपुर, डीग, अलवर, करौली,धौलपुर ,दौसा, जयपुर शहर, जयपुर देहात पूर्व, जयपुर देहात पश्चिम, सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, चूरू है.
कल इन जिलों की होगी बैठकें: बीकानेर शहर, बीकानेर देहात, श्रीगंगानगर , हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पाली, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा शहर, कोटा देहात, उदयपुर शहर, उदयपुर देहात, सलूंबर, राजसमंद, प्रतापगढ़,चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है.
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