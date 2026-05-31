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सोशल मीडिया पर कांग्रेस करेगी वॉरियर्स की फौज तैयार, 1 माह चलाएगी अभियान

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है. जमीनी कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय वॉरियर्स की बड़ी टीम तैयार करने में जुट गई है. पार्टी ने ऐसे सक्रिय वॉरियर्स के लिए एक महीने का अभियान शुरू किया है.

भोपाल: सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की मुखालफत करने वाले युवाओं को कांग्रेस अपने साथ जोड़ने जा रही है. कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश भर में सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरूआत की है. कांग्रेस 15 जून तक प्रदेश भर में सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को जोड़ेगी. अभियान के तहत युवाओं से गूगल फॉर्म के जरिए आवेदन बुलाए जाएंगे. इसके बाद जिला और विधानसभा स्तर पर सक्रिय सोशल मीडिया वॉरियर्स का सिलेक्शन किया जाएगा. यह प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी.

मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चंचलेश व्यास ने बताया कि समाज के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े राइटर्स, डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, कार्टूनिस्ट, कवि, लेखक, ब्लॉगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सोशल वर्कर्स और मनोरंजक क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. खासतौर से जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं. ऐसे सभी लोगों को कांग्रेस के मंच के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है. यह अभियान सभी जिला और विधानसभा स्तर पर शुरू किया जा रहा है. इसके लिए कांग्रेस ने प्रोग्राम जारी कर दिया है.

ऑनलाइन मंगाए जा रहे आवेदन

इस अभियान के तहत 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे. इसमें इच्छुक प्रतिभागी गूगल फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकेंगे. 15 जून से 19 जून तक प्राप्त होने वाले आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी. 20 जून से 23 जून तक जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष एवं सोशल मीडिया प्रभारी की उपस्थिति में योग्य आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे. 24 जून से 28 जून के बीच अंतिम स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न होगी. 30 जून को चयनित सोशल मीडिया वॉरियर्स की अंतिम सूची जारी की जाएगी. इस अभियान के तहत प्रदेश में सकारात्मक बदलाव की सोच रखने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा.

सोशल मीडिया पर कौन-कितना भारी

मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा टक्कर रही है. प्रदेश में दोनों ही पार्टियों से सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश बीजेपी के फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या 2.2 मिलियन है. जबकि कांग्रेस के फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या 1.5 मिलियन है. सोशल मीडिया एक्स पर मध्य प्रदेश बीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या 1.3 मिलियन है, जबकि कांग्रेस के एक्स पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या है.