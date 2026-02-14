ETV Bharat / state

दून की सड़कों पर उतरा कांग्रेस का हुजूम, पुलिस मुख्यालय को घेरा, 16 फरवरी को राजभवन घेराव की चेतावनी

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पीएचक्यू का घेराव किया. पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका.

DEHRADUN
दून की सड़कों पर उतरा कांग्रेस का हुजूम (PHOTO- ETV Bharat)
Published : February 14, 2026 at 4:52 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं से बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने आज शनिवार को पुलिस हेड क्वार्टर (PHQ) का घेराव किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे. साथ ही कांग्रेस ने 16 फरवरी को राज भवन घेराव की चेतावनी भी दी है.

शनिवार को देहरादून में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए. उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस बल ने कांग्रेस जनों को सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बैरिकेडिंग पार करके दूसरी ओर चले गए. हालांकि, पुलिस ने उन्हें दूसरे बैरिकेडिंग पर रोक दिया.

Dehradun
गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, प्रतीम सिंह, लखपत बुटोला समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया घेराव (PHOTO-ETV Bharat)

इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखपत बुटोला कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

Dehradun
कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. (PHOTO-ETV Bharat)

गणेश गोदियाल ने कहा कि, इस राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है. जिस प्रकार कहा जाता है कि 'रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था', उसी प्रकार राज्य की सरकार भ्रष्टाचार में व्यस्त है और इधर राज्य का पुलिस महकमा सरकार के कारिंदों के निजी मसलों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है. पुलिस का ध्यान जनता के हितों की तरफ नहीं है. इसलिए सरकार को चेताने और जगाने के लिए कांग्रेस ने सांकेतिक ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया है. गोदियाल का कहना है कि इसके बाद 16 फरवरी को भारी संख्या में कांग्रेसी राज भवन घेराव करके प्रदेश सरकार और भाजपा की जड़ों को काट फेंकने का काम करेंगे.

Dehradun
गणेश गोदियाल ने बैरिकेडिंग में चढ़कर नारेबाजी की. (PHOTO-ETV Bharat)

हरक सिंह रावत का कहना है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध के मामलों ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है. पूरे देश में देहरादून की फिजाओं को शांत माना जाता था. लोग एजुकेशन हब के रूप में अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजते थे और आश्वस्त रहते थे कि हमारे बच्चे देहरादून में सुरक्षित रहेंगे. लेकिन आज देहरादून में निरंतर अपराध हो रहे हैं. अपराधी बेखोफ दिनदहाड़े यहां गोलियां चला रहे हैं. जबकि पहाड़ जंगली जानवरों के आतंक से त्रस्त है. पूरा उत्तराखंड अपराधियों के हौसलों से डरा हुआ है. जिले के कप्तान अपराध रोकने की बजाय खनन और भू माफियाओं की मदद करने में मशगूल हैं. इसलिए आज प्रदेश की राजधानी देहरादून में रोजाना खून खुराबा देखने को मिल रहा है.

देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन
देहरादून पुलिस मुख्यालय का घेराव
DEHRADUN PHQ SURROUNDED
UTTARAKHAND LAW AND ORDER
CONGRESS PROTESTS IN DEHRADUN

