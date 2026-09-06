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हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद, कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल

देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 सितंबर यानी कल मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने का आह्वान किया है. कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी सांसद कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी.

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि, कुमारी शैलजा अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं. 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आवास हल्ला बोल कार्यक्रम है. इस घेराव के सफल आयोजन के मद्देनजर रखते हुए कुमारी शैलजा देहरादून पहुंच रही हैं. अपने तीन दिन के उत्तराखंड प्रवास के दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पार्टी नेताओं के साथ विमर्श करेंगी.