हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद, कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल
हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है. साथ ही कुमारी शैलजा भी 3 दिन के प्रवास के लिए पहुंचेंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 1:12 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 सितंबर यानी कल मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने का आह्वान किया है. कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी सांसद कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी.
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि, कुमारी शैलजा अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं. 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आवास हल्ला बोल कार्यक्रम है. इस घेराव के सफल आयोजन के मद्देनजर रखते हुए कुमारी शैलजा देहरादून पहुंच रही हैं. अपने तीन दिन के उत्तराखंड प्रवास के दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पार्टी नेताओं के साथ विमर्श करेंगी.
अपने 3 दिन के प्रवास के दौरान वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गणों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी, ताकि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से मजबूत किया जा सके. अपने प्रवास के दौरान वो उन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी, उनसे मिलना चाहते हैं. तीन दिनों तक कुमारी शैलजा उत्तराखंड में रहेंगी. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है.
-गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड-
गोदियाल का कहना है कि, इस वक्त मॉनसून का दौर चल रहा है. बरसात कम होने पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों को तय किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, प्रदेश में इन सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के कार्यक्रम होने जा रहे हैं.
गौर है कि, हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण किए जाने के मामले पर कांग्रेस आक्रोशित है. लगातार कांग्रेस उस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. खड़गे खुद इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठा चुके हैं.
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