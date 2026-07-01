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सीमांत क्षेत्र में धार्मिक स्थल को तोड़ने के विरोध में कांग्रेस का बीकानेर में मार्च, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल बोले- धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

सभा में मेघवाल ने आरोप लगाया कि बीकानेर, खाजूवाला, मुगलसर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित सीमांत क्षेत्रों में धर्म विशेष से जुड़े धार्मिक स्थलों को दुर्भावना के तहत तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है तथा सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. मेघवाल ने मांग की कि जिन धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए तथा जिन धार्मिक स्थलों को हटाने या तोड़ने की योजना बनाई जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केवल एक समुदाय ही नहीं, बल्कि सर्वधर्म समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है.

बीकानेर: सीमांत क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के आरोपों को लेकर बीकानेर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्ट्री तक मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा. मेघवाल ने धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. बड़ी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विश्नोई धर्मशाला के आगे सभा आयोजित की गई. इस सभा को गोविंद मेघवाल के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सांकेतिक विरोध है, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो कांग्रेस और सर्वधर्म समाज आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप देगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर तक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. मेघवाल ने आरोप लगाया कि केवल वोट की राजनीति के लिए एक विशेष एजेंडे के तहत देश के धार्मिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा.

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए (ETV Bharat Bikaner)

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रैली में दिखाई राजनीतिक ताकत: जिले में राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा. एक दिन पहले ही कांग्रेस के जिला शहर और जिला देहात संगठन की ओर से पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं और धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के विरोध में बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए थे. ऐसे में जिला देहात संगठन से अलग राजनीतिक सक्रियता दिखा रहे गोविंद मेघवाल के इस आंदोलन पर सभी की नजरें टिकी थीं. बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और समर्थकों की भागीदारी से गोविंद ने संकेत दिया कि उनका जनाधार अब भी मजबूत है. राजनीतिक जानकार इसे जिले की कांग्रेस राजनीति में उनके शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रहे हैं.

15 दिन का दिया अल्टीमेटम: मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. मेघवाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और अधिक व्यापक बनाया जाएगा.