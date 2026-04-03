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भाजपा महिला मोर्चा की कार्रकारिणी पर सारिका चौधरी का हमला, बोलीं- यह टीम नहीं पूंजीपतियों की सूची है

सारिका चौधरी ने भाजपा महिला मोर्चा पर दलित-पिछड़ों को दरकिनार कर पूंजीपतियों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया.

Congress Attack on BjP
कांग्रेस की सारिका चौधरी और भाजपा की राखी राठौड़ (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: राजस्थान की सियासत में अपने आक्रामक तेवरों के लिए पहचान बना चुकी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. इस बार उनके निशाने पर भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी और उसकी प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ रहीं. हाल ही में भाजपा महिला मोर्चा की नई टीम के विस्तार के बाद जारी सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए सारिका चौधरी ने इसे 'भाजपा के असली चेहरे का आईना' करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्यकारिणी में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जो भाजपा की सामाजिक सोच को उजागर करता है.

सारिका चौधरी ने कहा कि एक सत्ताधारी पार्टी की महिला इकाई से उम्मीद की जाती है कि वह समाज के हर वर्ग की महिलाओं को साथ लेकर चले, लेकिन नई टीम में सिर्फ बड़े शहरों और चुनिंदा चेहरों को जगह दी गई है. गांवों और छोटे शहरों की महिलाओं को दरकिनार करना इस बात का संकेत है कि भाजपा जमीनी हकीकत से दूर होती जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा महिला मोर्चा पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है. ऐसे में इस महिला टीम को महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर होना चाहिए, लेकिन उन्हें इसमें ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: भाजपा महिला मोर्चा की टीम का ऐलान, जातीय एवं क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश

महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नारे देती है, लेकिन जमीन पर महिलाओं को उनका हक दिलाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज न तो बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रही है और न ही उनके सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है.' अपने बयान में सारिका चौधरी ने भाजपा को 'पूंजीपतियों की पार्टी' बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ अडानी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है और उसी की झलक भाजपा महिला मोर्चा की नई सूची में भी दिखाई देती है. उनके अनुसार इस कार्यकारिणी में भी उन्हीं वर्गों को प्राथमिकता दी गई है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं. हालांकि, अपने आक्रामक तेवरों के बीच उन्होंने औपचारिक तौर पर नई टीम को शुभकामनाएं भी दीं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद कम ही है कि यह टीम महिलाओं से जुड़े जमीनी मुद्दों पर मजबूती से काम कर पाएगी. राजस्थान की राजनीति में इस बयान के बाद महिला संगठनों के बीच बहस तेज होने के संकेत हैं, जहां एक ओर कांग्रेस भाजपा की नीतियों पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा की ओर से भी इस बयान का जवाब आने की संभावना है.

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