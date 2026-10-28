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Delhi Maha Rally : राहुल गांधी की रैली बनी जिलाध्यक्षों के लिए सिरदर्द, कनेक्ट पोर्टल पर दिखानी होगी भीड़

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए सिरदर्द बन गई है. जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जिलाध्यक्षों को 10-10 हजार की भीड़ का टारगेट दिया गया है. जिलाध्यक्षों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ और संसाधन जुटाने की है. राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में सम्भवतः यह पहला मौका है जब जिलाध्यक्षों को इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट दिया गया है.

कनेक्ट पोर्टल पर देनी होगी जानकारी : वहीं, संगठन सृजन अभियान के जरिए चयनित हुए जिलाध्यक्षों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें अपनी हर गतिविधि की जानकारी कनेक्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होती है. एआईसीसी की ओर से भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जिलाध्यक्षों को जो भीड़ का टारगेट दिया गया है, उसकी फोटो और वीडियो बनाकर कनेक्ट पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि पता चल सके कि कौन जिलाध्यक्ष कितनी भीड़ लेकर के आया है. साथ ही उन्हें बसों और गाड़ियों के भी विजुअल-फोटो अपलोड करने हैं.

जिलाध्यक्षों को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की है कि आखिर 10 हजार की भीड़ कैसे जुटाएंगे और अगर भीड़ नहीं जुटा पाए तो पार्टी हाईकमान की नजर में उनकी परफॉर्मेंस कमजोर होगी. इधर पार्टी गलियारों में चर्चा है कि कई जिलाध्यक्षों ने अपनी इस पीड़ा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी अवगत करवाया है कि वो इतनी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं. डोटासरा ने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के आदेश का हवाला देते हुए जिलाध्यक्षों से पल्ला झाड़ लिया है. पढ़ें : दिल्ली में महारैली : पंचायत चुनाव के बीच राजस्थान कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, 1 लाख की भीड़ के टारगेट ने बढ़ाई टेंशन हर तीन माह में जिलाध्यक्षों की होती है मॉनिटरिंग : दरअसल, संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए जिलाध्यक्षों की हर तीन माह में त्रैमासिक समीक्षा कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से एआईसीसी का सेंट्रल वॉर रूम करता है. जिलाध्यक्षों को प्रतिदिन अपनी संगठनात्मक गतिविधियों का ब्योरा फोटो-वीडियो सहित कनेक्ट पोर्टल पर अपलोड करना होता है. कनेक्ट पोर्टल का एक्सेस केवल जिलाध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी के वार रूम में तैनात नेताओं के पास ही है. हर तीन माह में उनके कामकाज की समीक्षा होती है और उस हिसाब से उन्हें परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाती है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी के शीर्ष नेताओं को स्पष्ट संदेश दे रखे हैं कि अगर कोई भी जिलाध्यक्ष कामकाज के आधार पर संगठन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उसे बदलकर उसकी जगह किसी अन्य को जिलाध्यक्ष बनाया जाए. पार्टी ने मध्य प्रदेश, गुजरात और कई अन्य राज्यों में इसी फार्मूले के तहत जिलाध्यक्ष चेंज किए हैं. हालांकि, राजस्थान में अभी तक किसी भी जिलाध्यक्ष को इस फार्मूले के तहत बदला नहीं गया है.