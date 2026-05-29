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कांग्रेस ने घुमका को नगर पंचायत बनाया, आत्मानंद स्कूल खोला, सड़क के लिए राशि दिलाई : भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री ने महंगाई और आर्थिक नीतियों पर केंद्र सरकार को घेरा, कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा के पक्ष में मांगे वोट.

GHUMKA NAGAR PANCHAYAT
घुमका नगर पंचायत चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 7:45 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 8:00 AM IST

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राजनांदगांव: घुमका नगर पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार देर शाम घुमका पहुंचे. बाजार चौक में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाया और कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

"कांग्रेस ने घुमका को नगर पंचायत बनाया"

सभा में भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घुमका को नगर पंचायत का दर्जा दिया, आत्मानंद विद्यालय खोला और घुमका-गोपालपुर सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराई. इसके साथ ही सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम किया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों का ही परिणाम है कि आज घुमका आसपास की नगर पंचायतों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

घुमका नगर पंचायत चुनाव में भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

मोदी और विष्णु सरकार पर भूपेश का हमला

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसका सीधा असर आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है. खाद-बीज संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीर नहीं है.

रील बनाने के लिए भाजपा नेता साइकिल चला रहे हैं- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बघेल ने साधा बघेल पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में धान खरीदी और सूखत के मुद्दे को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किसानों से धान खरीदी होती थी, लेकिन सूखत के आंकड़ों के नाम पर बड़े घोटाले नहीं होते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के रिश्तेदार जो पद पर बैठे हैं, वे सोसाइटियों के माध्यम से धान घोटाले कर रहे हैं. उनका सीधा इशारा केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर माना जा रहा है.

पार्षद प्रत्याशियों के नाम और चेहरे गायब!

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा से चुनाव के पार्षद प्रत्याशियों के नाम और चेहरे दोनों ही गायब दिखे. प्रत्याशियों को मंच पर जगह ही नहीं दी गई. पूरे मंच पर बाहरी नेताओं का कब्जा रहा. जिसके चलते प्रत्याशियों को पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की सभा का समुचित लाभ नहीं मिल पाया. वही संगठन के नेताओं की सबसे बड़ी गलती पूर्व मुख्यमंत्री को पार्षद प्रत्याशियों के नाम और वार्ड की सूची तक नहीं सौंपी गई, जिससे वे मंच से प्रत्याशियों के नाम भी जनता के सामने नहीं रख पाए

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Last Updated : May 29, 2026 at 8:00 AM IST

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