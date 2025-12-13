ETV Bharat / state

राजस्थान सरकार के 2 साल पर टीकाराम जूली का कड़ा प्रहार, कहा- गिनाने के लिए सिर्फ झूठी आंकड़ेबाजी

नेता प्रतिपक्ष जूली ने भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को लेकर आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने और इसके लिए बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी किसान इस भाव के लिए तरस रहा है. वहीं बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा भी अधूरा है. इसके अलावा रोड़ा एक्ट के तहत किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है. जबकि प्रदेश में कर्ज के कारण जमीनों की कुर्की के नोटिस जारी हो रहे हैं.

अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में राज्य की भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि यही रही कि भाजपा में अंतर्विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आपसी खींचतान में उलझी है और संकल्प पत्र में जनता से किए वादे धूल फांक रहे हैं. इनके पास गिनाने के लिए सिर्फ झूठी आंकड़ेबाजी है. उन्होंने तंज कसा कि सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा की ओर से 70 प्रतिशत वादे पूरे करने का दावा संभवत: इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है.

युवा पूछ रहा कहां है जॉब कैलेंडर : नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने और हर भर्ती का जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था. लेकिन अब वही युवा पूछ रहा है कि कहां है वह कैलेंडर? इतना ही नहीं भर्तियां अटकी पड़ी हैं और परिणाम आ नहीं रहे. इतना ही नहीं शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जबकि एक साल में शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पद भरने का वादा किया था. जूली ने कहा कि भाजपा ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया था, लेकिन यह भी जुमला ही निकला. बल्कि सरकार ने स्कूल ड्रेस के लिए पूर्व में मिल रहे 1200 रुपए को घटाकर 600 रुपए कर दिया. इसमें भी जनरल व ओबीसी वर्ग के गरीब बच्चों को बाहर कर दिया गया.

पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के दावे भी अधूरे : नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के दावे किए थे. उन्होंने कहा था कि वैट की समीक्षा कर दाम कम किए जाएंगे. लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी यहां जनता पड़ोसी राज्यों से महंगा तेल खरीदने को मजबूर है. इसके अलावा सरकार की ओर से हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाने और महिला थानों को सशक्त करने का वादा भी अधूरा है. मनचले और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं. इतना ही नहीं कुचामन जैसी घटनाओं और खुद सीएम के क्षेत्र में हो रही घटनाओं ने महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है.

ईआरसीपी को लेकर जनता को किया गुमराह : नेता जूली ने आरोप लगाया कि ईआरसीपी को लेकर भी प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से जनता को गुमराह किया जा रहा है. इस परियोजना के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने बजट दिया था, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय परियोजना नहीं मानकर अब तक अटकाए रखा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज के चुनावों पर रोक लगाकर लोकतंत्र को ब्यूरोक्रेसी में बदल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी का काम धीमा करने, चिरंजीवी, आरजीएचएस और उड़ान योजना को कमजोर किया है.