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UP कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम; अजय राय बोले- उत्तर प्रदेश में हर जगह डर का माहौल

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि यहां पर एकत्र हुए हैं.

UP कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम.
UP कांग्रेस का जन संवाद कार्यक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 8:45 AM IST

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लखनऊ: राजधानी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के नागरिकों के साथ विशेष जनसंवाद, लोक हुंकार, जन भागीदारी, जन परिवर्तन यानी जनता के साथ सीधे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद राकेश राठौर और विधायक वीरेंद्र चौधरी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आज जन संवाद, जन भागीदारी और जन परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता के अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद आप लोगों के बीच हुआ है. इसका समाज पर अच्छा प्रभाव जाएगा.

उन्होने कार्यक्रम के आयोजकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उपस्थित सिविल सोसाइटी के साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने जनता की आवाज को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है. इसके लिए हम सभी की साझा जिम्मेदारी है.

अजय राय बोले- उत्तर प्रदेश में हर जगह डर का माहौल. (Video Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि यहां पर एकत्र हुए हैं. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लेने के लिए आए हैं. बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है. आज देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है.

उत्तर प्रदेश में हर तरफ भय का वातावरण पैदा किया गया है. बदायूं के दातागंज थाने में एक नवयुवक की संदिग्ध मृत्यु हो गई, पुलिस अभिरक्षा में जिस प्रकार अनेकों मौतें हो रही हैं, यह साबित करता है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची है. सरकार का कानून और न्यायालयों पर भरोसा खत्म हो गया है.

उन्होने कहा कि मैं वहां परिजनों से मिला, उनकी पीड़ा से अवगत हुआ. प्रदेश के हालात ऐसे ही हैं. हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, जिनका कहना है कि देश में जहां कहीं भी पीड़ा दिखाई देगी, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे और पीड़ित की आवाज उठाएंगे.

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश में IAS, IPS और PCS इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं. हाल ही में IAS दिव्या मित्तल ने इस्तीफा दे दिया. अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है.

काम करने वाले अधिकारियों को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है. इससे परेशान होकर वह देश की सबसे बड़ी सेवा छोड़ रहे हैं. अब तक कई IAS और IPS इस्तीफा दे चुके हैं. यह बेहद ही सोचनीय विषय है.

सांसद राकेश राठौर ने कहा कि भाजपा देश में संविधान विरोधी कृत्य कर रही है. जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंच का शुद्धिकरण भाजपा के लोगों ने किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. यह भाजपा का दलित विरोधी कृत्य है, जो संविधान निर्माता के बनाए गए संविधान का अपमान है.

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