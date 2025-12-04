ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र की तैयारी पर चर्चा, विपक्ष से निपटने की बनाई गई ये रणनीति

रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेसियों ने रणनीति बनाई है.

Jharkhand Congress Meeting
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : December 4, 2025 at 5:32 PM IST

रांची: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के लंबोदर पाठक सभागार में गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री सहित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, एआईसीसी के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद उपस्थित थे.

05 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की क्या रणनीति हो, विपक्ष के किन सवालों पर कांग्रेस के विधायक और मंत्री आक्रामक हों और जनमुद्दों के सवाल का कैसे पूरी संजीदगी से जवाब दिया जाए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बयान देते स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति

प्रदीप यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें यह रणनीति बनी कि छोटे से शीतकालीन सत्र को ज्यादा से ज्यादा जनउपयोगी बनाने में कांग्रेस के सभी विधायक अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे. कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री पूरी तैयारी के साथ सत्र में उपस्थित रहेंगे और जो भी जन सरोकार के सवाल सदन में आएंगे उसका जवाब दिया जाएगा. बैठक के दौरान यह भी रणनीति बनी कि भाजपा और विपक्ष की ओर से यदि असंसदीय तरीके से या कांग्रेस और उसके नेता के खिलाफ अनर्गल बातें सदन के अंदर या बाहर की गयी तो उसका जोरदार तरीके से विरोध भी किया जाएगा.

भाजपा के विधायकों को सद्बुद्धि मिले- इरफान अंसारी

शीतकालीन सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कम समय का शीतकालीन सत्र का कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग हो और भाजपा विधायकों को सद्बुद्धि मिले इसलिए ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष और भाजपा के विधायक जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आते हैं तो उसका जवाब सभी मंत्री देंगे, लेकिन बेवजह हल्ला-गुल्ला, ड्रामा करेंगे और सदन के अंदर मजाक करेंगे तो उसका नतीजा उनलोगों ने देख लिया है.

कांग्रेस समुद्र है और हमारे विधायक फेविकोल-डॉ. इरफान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा साजिश कर सरकार को अस्थिर करने के लिए अफवाह उड़ा रही है. इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं. यही भाजपा चाहती भी है कि राज्य में विकास की गति धीमी हो. क्या, कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं? इस सवाल के जवाब में डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस समुद्र है और सभी विधायक फेविकोल हैं.

बैठक में ये भी थे मौजूद

बैठक में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, विधायक श्वेता सिंह, निशात आलम, रामचंद्र सिंह, ममता देवी, नमन विक्सल कोंगारी, सुरेश बैठा, डॉ. रामेश्वर उरांव, भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकू और सुरेश बैठा शामिल रहे.

संपादक की पसंद

