ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शीतकालीन सत्र की तैयारी पर चर्चा, विपक्ष से निपटने की बनाई गई ये रणनीति

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मौजूद प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के लंबोदर पाठक सभागार में गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री सहित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, एआईसीसी के विशेष आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्रीबेला प्रसाद उपस्थित थे.

05 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की क्या रणनीति हो, विपक्ष के किन सवालों पर कांग्रेस के विधायक और मंत्री आक्रामक हों और जनमुद्दों के सवाल का कैसे पूरी संजीदगी से जवाब दिया जाए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद बयान देते स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति

प्रदीप यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें यह रणनीति बनी कि छोटे से शीतकालीन सत्र को ज्यादा से ज्यादा जनउपयोगी बनाने में कांग्रेस के सभी विधायक अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे. कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री पूरी तैयारी के साथ सत्र में उपस्थित रहेंगे और जो भी जन सरोकार के सवाल सदन में आएंगे उसका जवाब दिया जाएगा. बैठक के दौरान यह भी रणनीति बनी कि भाजपा और विपक्ष की ओर से यदि असंसदीय तरीके से या कांग्रेस और उसके नेता के खिलाफ अनर्गल बातें सदन के अंदर या बाहर की गयी तो उसका जोरदार तरीके से विरोध भी किया जाएगा.

भाजपा के विधायकों को सद्बुद्धि मिले- इरफान अंसारी

शीतकालीन सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कम समय का शीतकालीन सत्र का कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग हो और भाजपा विधायकों को सद्बुद्धि मिले इसलिए ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष और भाजपा के विधायक जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आते हैं तो उसका जवाब सभी मंत्री देंगे, लेकिन बेवजह हल्ला-गुल्ला, ड्रामा करेंगे और सदन के अंदर मजाक करेंगे तो उसका नतीजा उनलोगों ने देख लिया है.