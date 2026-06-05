कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला: गठबंधन दल के नेता सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर खाई पाटने की होगी कोशिश
रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झामुमो के फैसले पर चर्चा हुई.
Published : June 5, 2026 at 10:38 PM IST
रांची: झामुमो द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा और जेएमएम नेताओं के तल्ख तेवर के बाद 05 जून की देर शाम से रात तक मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई.
राज्य से बाहर होने की वजह से विधायक अनूप सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, जबकि बाकी सभी विधायक इसमें उपस्थित रहे. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी तथा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और तमाम संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने आपसी एकजुटता का संकल्प भी लिया.
बैठक में ज्यादातर कांग्रेस विधायकों की राय थी कि एक बार महागठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की जाए. साथ ही, उन्हें यह भी बताया जाए कि कांग्रेस की ओर से किसी भी सहयोगी दल या नेता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गई है और देश व राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए हम सभी का एकजुट रहना बेहद जरूरी.
मुख्यमंत्री से मुलाकात का मांगा जा रहा है समय- प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त होने के बाद सीएलपी नेता प्रदीप यादव ने बैठक की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच जो दूरियां पैदा हो गई हैं, उन्हें पाटने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए यह फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री से समय लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करेंगे और शिकवा-शिकायतें दूर करेंगे.
इसलिए जरूरी है महागठबंधन के एकजुट रहना
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज देश और राज्य में जो राजनीतिक परिस्थिति बनीं हुई है. उसमें बात सिर्फ एक राज्यसभा सीट की नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी है. जो देश में संविधान की रक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव के पक्षधर लोगों, दलों की एकजुटता चाहते हैं. ऐसे में पूरे देश की नजर झारखंड पर लगी है और कांग्रेस उन लोगों को निराश नहीं होने देगी.
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर लगाए गए आरोपों का कोई जवाब देने से वह बचते दिखे. उन्होंने कहा कि सबकुछ ठीक हो जाएगा और राज्यसभा की दोनों सीटें गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे.
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