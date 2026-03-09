ETV Bharat / state

क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर?, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक

चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राव नरेंद्र सिंह ने की. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई.

क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर ? : कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी बैठक में मौजूद रहे. साथ ही कांग्रेस के तमाम विधायक भी बैठक में मौजूद रहे. बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने से कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ी है. अंदरखाने पार्टी में डर है कि कहीं वोटिंग के दिन समीकरण ना गड़बड़ा जाए. हालांकि कांग्रेस के सभी विधायक और बड़े नेता पार्टी लाइन को लेकर एकजुट होने की बात कहते नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदरखाने ये डर भी है कि कहीं पासा ना पलट जाए. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा की वोटिंग से पहले पार्टी अपने विधायकों को राज्य से बाहर भी भेज सकती है. पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में माना जा रहा है कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए वोटिंग से पहले उन्हें हिमाचल भेज दिया जाए. हालांकि मीडिया को दिए एक बयान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात से इनकार कर चुके हैं.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा ? : वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की स्थिति पहले से ही स्पष्ट है. एक सीट बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी. हालांकि उम्मीदवार तीन है, दो बीजेपी के हैं, वे अपने आप फैसला करेंगे कि कौन उनमें से राज्यसभा जाएगा. कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा ये तय है. कांग्रेस विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की चर्चा पर हुड्डा ने कहा कि ये मीडिया की चलाई हुई चर्चा है. हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले शायद खुद के खेमे में कुछ करें, यहां कांग्रेस के सभी विधायक एक हैं.

दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार होने से दिलचस्प मुकाबला : 16 मई को होने वाले चुनावों के लिए BJP के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में हैं. BJP सदस्य किरण चौधरी और राम चंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है जिसके चलते इन सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है. नांदल 2019 का विधानसभा चुनाव BJP उम्मीदवार के तौर पर लड़ चुके थे, लेकिन हार गए थे. उन्होंने पिछले गुरुवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, और संजय भाटिया और कर्मवीर सिंह बौद्ध के बाद इस मुकाबले में तीसरे उम्मीदवार बन गए. नांदल के मैदान में उतरने से, चुनावों में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी BJP के 48 विधायक , कांग्रेस के 37 विधायक, INLD के दो विधायक और तीन इंडिपेंडेंट विधायक हैं. हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए दो उम्मीदवारों को 31-31 वोट चाहिए. विधानसभा में 37 सदस्यों वाली कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार को सीट जिताने के लिए ज़रूरी संख्या है. हालांकि, क्रॉस-वोटिंग की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं. 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी.