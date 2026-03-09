ETV Bharat / state

क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर?, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कर रहे हैं.

Congress Legislature Party meeting in Haryana regarding Rajya Sabha elections
क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 9:18 PM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 10:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राव नरेंद्र सिंह ने की. बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई.

क्या हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर ? : कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी बैठक में मौजूद रहे. साथ ही कांग्रेस के तमाम विधायक भी बैठक में मौजूद रहे. बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने से कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ी है. अंदरखाने पार्टी में डर है कि कहीं वोटिंग के दिन समीकरण ना गड़बड़ा जाए. हालांकि कांग्रेस के सभी विधायक और बड़े नेता पार्टी लाइन को लेकर एकजुट होने की बात कहते नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदरखाने ये डर भी है कि कहीं पासा ना पलट जाए. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्यसभा की वोटिंग से पहले पार्टी अपने विधायकों को राज्य से बाहर भी भेज सकती है. पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में माना जा रहा है कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए वोटिंग से पहले उन्हें हिमाचल भेज दिया जाए. हालांकि मीडिया को दिए एक बयान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात से इनकार कर चुके हैं.

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा ? : वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की स्थिति पहले से ही स्पष्ट है. एक सीट बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी. हालांकि उम्मीदवार तीन है, दो बीजेपी के हैं, वे अपने आप फैसला करेंगे कि कौन उनमें से राज्यसभा जाएगा. कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा ये तय है. कांग्रेस विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने की चर्चा पर हुड्डा ने कहा कि ये मीडिया की चलाई हुई चर्चा है. हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले शायद खुद के खेमे में कुछ करें, यहां कांग्रेस के सभी विधायक एक हैं.

दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार होने से दिलचस्प मुकाबला : 16 मई को होने वाले चुनावों के लिए BJP के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में हैं. BJP सदस्य किरण चौधरी और राम चंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है जिसके चलते इन सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है. नांदल 2019 का विधानसभा चुनाव BJP उम्मीदवार के तौर पर लड़ चुके थे, लेकिन हार गए थे. उन्होंने पिछले गुरुवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, और संजय भाटिया और कर्मवीर सिंह बौद्ध के बाद इस मुकाबले में तीसरे उम्मीदवार बन गए. नांदल के मैदान में उतरने से, चुनावों में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी BJP के 48 विधायक , कांग्रेस के 37 विधायक, INLD के दो विधायक और तीन इंडिपेंडेंट विधायक हैं. हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए दो उम्मीदवारों को 31-31 वोट चाहिए. विधानसभा में 37 सदस्यों वाली कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार को सीट जिताने के लिए ज़रूरी संख्या है. हालांकि, क्रॉस-वोटिंग की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं. 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी.

नांदल ने क्या कहा था ? : नांदल को जीत के लिए BJP के 17 वोट, इंडिपेंडेंट MLAs के तीन वोट, इंडियन नेशनल लोकदल के दो वोट और कांग्रेस विधायकों के कम से कम आठ वोटों की ज़रूरत होगी. गुरुवार को अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते समय, नंदल के साथ इंडिपेंडेंट MLA सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान भी थे. ये तीनों MLA हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कुछ कांग्रेस MLA के अपने पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़रूरी नंबर नहीं हैं, तो नांदल ने कहा था कि, "मैंने एक इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ा है और मैं वोट के लिए सभी से संपर्क करूंगा; बाकी उन पर है. चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है और मैं यह चुनाव उस कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के तहत लड़ रहा हूं." नांदल के चुनाव लड़ने से परेशान न होते हुए, राज्य कांग्रेस चीफ राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "हम अपनी सीट आराम से जीतेंगे. हमारे पास ज़रूरी वोट स्ट्रेंथ से ज़्यादा है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : नूंह में मां ने तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, लाशें देख मचा हड़कंप, घरेलू परेशानी बताई जा रही वजह

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ की भाविका चोपड़ा ने UPSC में हासिल की 25वीं रैंक, ऐसे लगाई कामयाबी की लंबी छलांग

ये भी पढ़ें : पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान तनाव, छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप

Last Updated : March 9, 2026 at 10:26 PM IST

TAGGED:

HARYANA RAJYASABHA ELECTION
HARYANA CONGRESS
राज्यसभा चुनाव
हरियाणा कांग्रेस
HARYANA RAJYASABHA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.