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चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र की बनाई गई रणनीति, सरकार को घेरने की फुल तैयारी

चंडीगढ़ : गुरूवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ही इस बैठक मैं पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे. इस बार सत्र में प्रदेश सरकार को घेरने की रूपरेखा के संकेत पहले ही नेता प्रतिपक्ष दे चुके हैं. वहीं बैठक में उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनको लेकर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरेगी.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक : कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बढ़ती महंगाई, भर्तियों, कौशल निगम, एसआईआर, कानून व्यवस्था, सफाई कर्मियों की मांगों, सरकार के घोटालों और किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. विधायकों ने दोहराया कि इन तमाम मुद्दों को पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक हर मंच पर उठाएगी और बीजेपी की कुनीतियों को जनता के सामने उजागर करेगी.

चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक (ETV Bharat)

चीनी के दाम बढ़े : इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बावजूद पेट्रोल की कीमतें तो पहले ही आसमान छू रही हैं. लेकिन अब इसके चलते चीनी के रेट ने भी आम आदमी के होश उड़ा दिए हैं. चीनी का भाव 70 रुपये पर पहुंच गया है, यानी ये कुछ ही महीने में लगभग डबल हो गया है. ईंधन से लेकर खाने-पीने के सामान तक, जनता पर चौतरफा मार पड़ रही है.

क्राइम बना हरियाणा में रूटीन : बैठक में हुड्डा ने बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दादरी में सरेआम फायरिंग और कुरुक्षेत्र में डकैती, जैसी वारदातों से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है. थाने के सामने बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, इससे साफ है कि उनमें कानून का कोई डर नहीं बचा है. हरियाणा में सरेआम लूट, डकैती, फिरौती, हत्या, फायरिंग रूटीन की बात बन गई है.