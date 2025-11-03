ETV Bharat / state

हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार हुई कांग्रेस विधायक दल और जिला अध्यक्षों की बैठक, क्या हुई चर्चा ?

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बी के हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल समेत तमाम विधायक मौजूद रहे. इस बैठक के बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई जिसमें पार्टी प्रभारी, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सह प्रभारी समेत तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद रहे. सबसे पहले सभी ने रोहतक ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बलवान रंगा के दिवंगत बेटे को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा.

विधानसभा सत्र की तैयारी : दोनों बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीएलपी की बैठक में आज के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है. इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक हालातों पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है , किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, खाद और बीज नहीं मिल रहा है, कार्ड कटे जा रहे हैं, मनरेगा पर चर्चा हुई. सभी ने अपनी बात रखी. विधानसभा के सत्र के लिए सभी विधायक इन मुद्दों को लेकर तैयारी करेंगे. उसके साथ ही संगठन को बढ़ाया जाएगा. वहीं राज्यपाल से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे यहां पर नहीं है आगे देखते हैं.

कानून-व्यवस्था खराब है : वहीं बैठक को लेकर पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पहली बार विधायक दल की बैठक हुई. सभी विधायकों से मुलाकात की गई और हाईकमान का आभार जताया गया. बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई. हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब है. कहीं धमकियां मिल रही हैं, अपहरण और डकैती हो रही है. आगामी शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है. जल्द ही हम हरियाणा की स्थिति, किसानों की समस्याओं और आम जनता की परेशानियों को लेकर मुलाकात करेंगे.

जनता के बीच रहने के निर्देश : राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक हुई. पार्टी के दिए गए कार्यक्रमों "वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान" की रिपोर्ट ली गई. इसके साथ ही एआईसीसी के निर्देश आए थे, आगे जो काम करने हैं उन पर चर्चा हुई है. इसके साथ ही जनता के बीच रहने के उनको निर्देश दिए गए हैं.