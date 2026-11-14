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दुष्कर्म के आरोपी विधायक से मिले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कहा- हमारा विधायक दोषी नहीं

विधायक से मिले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ( ETV Bharat )

रांची: कांग्रेस के सिमडेगा से विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है. कल 13 नवंबर को रांची के धुर्वा थाना में मामला दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और आरोपी विधायक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रही है. वहीं अब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव अपने विधायक के बचाव में उतर आए हैं.

आज शनिवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधायक आवास जाकर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से मुलाकात की. इसके बाद मीडिया के सामने अपने विधायक को निर्दोष करार दिया.