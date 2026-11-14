दुष्कर्म के आरोपी विधायक से मिले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कहा- हमारा विधायक दोषी नहीं
रांची में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दुष्कर्म के आरोपी विधायक से मुलाकात की है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 14, 2026 at 6:05 PM IST
रांची: कांग्रेस के सिमडेगा से विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है. कल 13 नवंबर को रांची के धुर्वा थाना में मामला दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और आरोपी विधायक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रही है. वहीं अब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव अपने विधायक के बचाव में उतर आए हैं.
आज शनिवार को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने विधायक आवास जाकर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से मुलाकात की. इसके बाद मीडिया के सामने अपने विधायक को निर्दोष करार दिया.
प्रदीप यादव ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि हमारे विधायक को साजिशन फंसाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि दो-चार दिन रुक जाइए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. प्रदीप यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में हमारे विधायक कहीं से भी दोषी नहीं है.
भाजपा को बोलने का हक नहीं- प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस मामले में बोलने का हक नहीं है. प्रदीप यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनके नेता ब्रजभूषण सिंह पर क्या क्या आरोप पहलवान बेटियों ने लगाए थे फिर भी उनपर प्राथमिकी दर्ज करने में तीन महीना लग गए थे. दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद FIR हुआ था. प्रदीप यादव ने कहा कि दूसरा मुद्दा झारखंड में ही देवेंद्र कुंवर का है, उनपर रसोईया ने क्या क्या आरोप लगाए थे. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि इन भाजपा वाले लोगों को इस मुद्दे पर बोलने का हक नहीं है.
पत्रकार भी इंसान हैं, उन पर भी हो सकता है मुकदमा- प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा द्वारा दुष्कर्म मामले के आरोप के बाद पीड़िता के दादा ने दो लोगों पर कई संगीन आरोप लगाते हुए सिमडेगा में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें से एक पेशे से पत्रकार है. इस मामले को लेकर पूछने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पत्रकार भी इंसान होता है, वह भी गलती कर सकता है. पूरे मामले की जांच होगी लेकिन पूरे मामले में साफ है कि उनके विधायक को साजिशन फंसाया गया है.
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