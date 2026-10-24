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कांग्रेस के मंच पर लेफ्ट, वोट चोरी के मुद्दे पर आए साथ, चुनाव साथ लड़ने पर रुख नहीं किया साफ

शिमला: कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ नजर आए हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में दोनों पक्षों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. यह एकजुटता ऐसे समय में दिखी है, जब इंडिया ब्लॉक 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, कांग्रेस और लेफ्ट ने फिलहाल भविष्य में चुनाव साथ लड़ने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि कथित वोट चोरी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हैं. इंडिया ब्लॉक की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने लोगों से भी बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की.

शिमला में कांग्रेस और लेफ्ट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

रजनी पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और निष्पक्षता पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने देश में 13 करोड़ वोटों की चोरी की है, जिनका कोई पता नहीं चल रहा है. विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग इन वोटों का पूरा हिसाब-किताब दे, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है. इसके अलावा, बीजेपी सरकार ने भी नियमों में बदलाव करके चुनाव आयुक्त को ऐसी ताकत दे दी है कि उन्हें पद से हटाना मुश्किल हो गया है. इसलिए, अपने हक और वोटों की चोरी के खिलाफ विपक्ष को एक होकर आवाज उठानी पड़ रही है.

वोट चोरी के मुद्दे पर लेफ्ट ने दिया कांग्रेस का साथ

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष संगठनों को एक साथ आने की जरूरत है. उनके अनुसार, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद वोट चोरी के मुद्दे पर वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं. लेफ्ट नेताओं ने केंद्र सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक कथित वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है. नेताओं ने यह भी कहा कि वे आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे और 1 नवंबर की रैली में बड़ी संख्या में शामिल होंगे.