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बॉर्डर इलाके में कांग्रेस की संविधान सद्भावना यात्रा का आगाज, शांति और भाईचारे का दिया संदेश

कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा में बाड़मेर–जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, चौहटन पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, जैसलमेर पूर्व विधायक रुपाराम धनदे, पूर्व मंत्री गफूर अहमद, पूर्व प्रधान शमा बानो, पूर्व सभापति दीपक माली, युवा नेता राजेंद्र कड़वासरा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

बाड़मेर: ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बॉर्डर इलाके में बीते दिनों धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई को लेकर बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को सेड़वा गांव से पांच दिवसीय संविधान सद्भावना यात्रा का आगाज हुआ. कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के जरिए थार क्षेत्र के भाईचारे और सद्भावना की आवाज को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि थार क्षेत्र में हमेशा शांति और आपसी भाईचारा रहा है. यहां के लोग हमेशा एक–दूसरे के सुख-दुख में काम आते हैं और बॉर्डर में आपसी प्रेम और शांति भाईचारे के साथ रहते आए हैं. उन्होंने कहा कि दो-तीन महीने से जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करके आपसी द्वेष फैलाने के काम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए उनका यह साफ संदेश देने का प्रयास है कि आप हमारी थार की अपणायत को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं कर सकते हैं.

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बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि बॉडर इलाके में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गैर संवैधानिक कृत्य हो रहे हैं. सिर्फ धार्मिक आधार बनाकर सैकड़ों बरसों से धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है. इससे धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम किया जा रहा है. सरकार पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि इनकी देश के संदर्भ में प्राथमिकता नहीं है. बल्कि धर्म और जातीय विद्ध्वेश फैलाकर वोट लेने की मंशा है. उन्होंने कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है. 15 अगस्त के पावन मौके पर हम सब हाथों में तिरंगा और संविधान लेकर बॉर्डर इलाके में सड़कों पर चलेंगे.

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जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने बताया कि थारवासियों ने हमेशा से जाति और धर्म से ऊपर अपनापन, भाईचारा और सद्भाव की भावना पैदा की. जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ रहा है कि सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में क्षेत्र में चुन-चुन कर नागरिकों की आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है. लोगों के रोजगार के साधनों को हटाया जा रहा है. यह कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पाँच दिवसीय संविधान सद्भावना पदयात्रा आज सेड़वा से शुरू हुई है. यह यात्रा 100 किमी की दूरी तय करेगी. यात्रा सेड़वा, चौहटन से गागरिया, शिव तक रहेगी.