जमशेदपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे

जमशेदपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे
जमशेदपुर में कांग्रेस नेताओं ने काला कपड़ा पहनकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
Published : October 10, 2026 at 7:20 PM IST
जमशेदपुर: शहर में जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ काला कपड़ा पहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारा लगाया. जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे. प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर देश के करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ियां की गई हैं. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह समेत कई प्रदेश स्तरीय कांग्रेस नेताओं ने किया.
पहले से तय था कार्यक्रम
पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित इस काला दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कई राज्यों में चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए अनियमितताएं की गई, जिसके विरोध में देशभर में आंदोलन किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा कांग्रेस पार्टी विरोध करते रहेंगे.
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