ETV Bharat / state

सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बोले- 'हरियाणा में कांग्रेस की बनी हुई सरकार चोरी हो गई'

Vote Chor Gaddi Chor: सिरसा में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया.

Vote Chor Gaddi Chor
सिरसा में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 21, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः कांग्रेस की ओर से 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत शुक्रवार को सिरसा जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं ने मौके पर आरोप लगाए कि "चुनाव आयोग राहुल गांधी के वोट चोरी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा." करीब दो घंटे के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और सांसद कुमारी सैलजा के नेतृत्व में सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा को राष्ट्रपति ने नाम ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर विधायक शीशपाल केहरवाला, विधायक गोकुल सेतिया, विधायक भरत सिंह बेनीवाल सहित कई नेता मौजूद थे.

'चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाती है बीजेपी': मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि "बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, इसलिए केंद्र और प्रदेश में बीजेपी गद्दी छोड़े. बीजेपी चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाती है. लोगों को बीजेपी की सच्चाई पता होनी चाहिए. कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि हर जगह पारदर्शिता से चुनाव कराया जाए. अगर कहीं पर भी चुनाव से संबंध में कोई शंका हो तो चुनाव आयोग को शंका दूर करने के लिए अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए. लेकिन चुनाव आयोग लोगों की शंका को दूर नहीं कर रही है." कुमारी सैलजा ने बीजेपी कार्यालय में नेताओं के फोटो पर कालिख पोतने को गलत ठहराया है.

सिरसा में सड़कों पर उतर कर कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

'कांग्रेस की बनी हुई सरकार चोरी हो गई': कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "बीजेपी ने वोट चोरी किए है, जिसके चलते बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी है." उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सही हैं लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोप पर कोई जवाब नहीं दे रहा है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है." उन्होंने सिरसा में पोस्टर विवाद को लेकर कहा कि "जिस भी व्यक्ति ने अनुशासन तोड़ा है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. हरियाणा में भी राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है. बीजेपी के वोट चोरी की वजह से कांग्रेस की बनी हुई सरकार चोरी हो गई है.

14 दिसंबर को रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शनः प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि " हरियाणा के 15 से अधिक विधायक उम्मीदवार पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में इस वोट चोरी के मैटर को लेकर गए हैं." उन्होंने कहा कि "आज देश भर में हर जगह कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है. आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो लोगों के वोट की वजह से नहीं है बल्कि चुनाव में हेरफेर की वजह से. EVM में गड़बड़ी की वजह से." उन्होंने कहा कि "आने वाला समय कांग्रेस का जल्द होगा और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. साथ ही हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी." उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से राहुल गांधी और मलिका खड़ेंगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

पोस्टर से गायब दिखे वरीय नेताः मौके पर पार्टी के पोस्टर में हुड्डा और सैलजा के फोटो नहीं दिखा. कुछ लोग इसे पार्टी रे गुटबाजी से जोड़कर देख रहे थे. प्रदर्शन के दौरान डबवाली से पूर्व विधायक अमित सिहाग भी नहीं दिखे.

ये भी पढ़ें-नूंह में कांग्रेस का "वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान", MLA आफताब बोले- "संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ मंजूर नहीं, करते रहेंगे विरोध"

TAGGED:

वोट चोर गद्दी छोड़
सांसद कुमारी सैलजा
प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह
MP KUMARI SELJA
VOTE CHOR GADDI CHOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.