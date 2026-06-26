राहुल गांधी के 'मिशन यूपी' में जुटे कांग्रेसी नेता; आरक्षण दिवस मनाकर मांगा पिछड़ों-वंचितों का हक
राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती 'आरक्षण दिवस: जितनी आबादी, उतना हक' के रूप में मनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:33 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. वैसे-वैसे कांग्रेस पार्टी जमीनी तैयारी में जुट गई है. दलितों और पिछड़ों के हक की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग धरातल पर उतरकर काम करना शुरू कर चुके हैं.
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग और एससी विभाग की तरफ से दलित, पिछड़े और वंचित तबकों के लिए आरक्षण की नींव रखने वाले राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती 'आरक्षण दिवस: जितनी आबादी, उतना हक' के रूप में मनाई गई.
ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि जिस तरह शाहूजी महाराज ने समाज में मौजूद जाति-पाति, ऊंच -नींच, पाखंड, अंधविश्वास और महिला शोषण को महसूस कर उनके लिए न्याय, शिक्षा और भागीदारी पर ऐतिहासिक कार्य किया, उसी तरह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज देश में सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने की मांग कर रहे हैं.
एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश की संस्थाओं के माध्यम से हमें मानसिक और आर्थिक गुलाम बनाने की नीतियों को समय समय पर पहचान कर उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा.
इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने देश में धार्मिक नफरत और लूट को उजागर करते हुए आरएसएस-बीजेपी को चेताया कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा लूट की वजह से जनता में आक्रोश है. 2027 विधानसभा चुनाव में जनता भगवान के घर में डकैती के पाप के लिए आरएसएस-बीजेपी को सबक सिखाएगी.
विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना का कार्य समय से पूरा कर आबादी के अनुपात में आरक्षण का काम आगे बढ़ाए, जिससे देश की सभी संस्थाओं में सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में नौकरी और सभी संसाधनों में हिस्सेदारी तय हो सके. तभी देश का विकास संभव है.
सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी के साथ गठबंधन में काम कर रहे ओबीसी के नेता समाज को गिरवी रखकर पद और पैसे कमा रहे हैं. समाज के हक अधिकार जड़ से खत्म करने में आरएसएस-बीजेपी की मदद कर रहे हैं.
पूर्व सांसद रवि वर्मा ने कहा कि शाहूजी महाराज राजा होते हुए भी पिछड़े, दलित और वंचित समाज को सामाजिक न्याय, शिक्षा सशक्तिकरण और आरक्षण की नींव रखकर सही मायने में लोकतंत्र को मजबूत किया.
उत्तर प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भारतीय इतिहास में शाहूजी महाराज इकलौते राजा हुए जो लोकतंत्र चाहते थे. दुर्भाग्य से यह भी सच है कि लोकतंत्र से चुनी हुई आरएसएस-बीजेपी सरकार आज देश में लोकतंत्र कमजोर कर राजशाही को मजबूत कर रही है. इसमें अडानी नाम का एक राजा लगातार देश के सभी संस्थाओं, संसाधनों पर कब्जा करता जा रहा है.
उन्होंने विभाग का आगामी कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि अगले महीने प्रदेश भर के प्रत्येक जनपद में बहुजन विचार पर गोष्ठी और पदयात्रा का आयोजन होगा. एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी के तानाशाही वाले अडानी राज को हटाने के लिए देश में राहुल गांधी ही वह नेता हैं, जो शाहूजी महाराज की तरह पुनः देश में पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों को न्याय देने के लिए संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेंगे.
कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल, पूर्व मंत्री मसूद, पूर्व बिधायक छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक इंदल रावत, पूर्व विधायक केके गौतम, कुमुद गंगवार, पूर्व विधायक भगवती चौधरी, पूर्व विधायक सदल प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत, प्रदेश सचिव आदर्श पटेल, प्रतिभा अटल पाल, किशुन पटेल, एचएल दुशाध, विद्या गौतम, कैलाश चौहान, सुनील वर्मा, ओमवीर यादव, अभिषेक यादव, पूर्वी वर्मा, जितेंद्र पटेल, राहुल राय प्रजापति, डॉ. राजकुमार मौर्या, अशोक विश्वकर्मा, संयोगिता वर्मा, संकल्प पटेल, सूर्यकेश विश्वकर्मा और राम कुमार लोधी उपस्थित रहे.
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