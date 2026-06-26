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राहुल गांधी के 'मिशन यूपी' में जुटे कांग्रेसी नेता; आरक्षण दिवस मनाकर मांगा पिछड़ों-वंचितों का हक

आरक्षण दिवस मनाकर मांगा वंचितों का हक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. वैसे-वैसे कांग्रेस पार्टी जमीनी तैयारी में जुट गई है. दलितों और पिछड़ों के हक की मांग को लेकर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग धरातल पर उतरकर काम करना शुरू कर चुके हैं. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग और एससी विभाग की तरफ से दलित, पिछड़े और वंचित तबकों के लिए आरक्षण की नींव रखने वाले राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती 'आरक्षण दिवस: जितनी आबादी, उतना हक' के रूप में मनाई गई. ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि जिस तरह शाहूजी महाराज ने समाज में मौजूद जाति-पाति, ऊंच -नींच, पाखंड, अंधविश्वास और महिला शोषण को महसूस कर उनके लिए न्याय, शिक्षा और भागीदारी पर ऐतिहासिक कार्य किया, उसी तरह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज देश में सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने की मांग कर रहे हैं. एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश की संस्थाओं के माध्यम से हमें मानसिक और आर्थिक गुलाम बनाने की नीतियों को समय समय पर पहचान कर उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा. इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने देश में धार्मिक नफरत और लूट को उजागर करते हुए आरएसएस-बीजेपी को चेताया कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा लूट की वजह से जनता में आक्रोश है. 2027 विधानसभा चुनाव में जनता भगवान के घर में डकैती के पाप के लिए आरएसएस-बीजेपी को सबक सिखाएगी. विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना का कार्य समय से पूरा कर आबादी के अनुपात में आरक्षण का काम आगे बढ़ाए, जिससे देश की सभी संस्थाओं में सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में नौकरी और सभी संसाधनों में हिस्सेदारी तय हो सके. तभी देश का विकास संभव है.