ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कांग्रेस न्याय यात्रा में गरजे दिग्गज नेता, धामी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस न्याय यात्रा में गरजे दिग्गज नेता ( Photo-ETV Bharat )

कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों को जनता के बीच उठाते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की. बदरीनाथ धाम से शुरू हुई इस न्याय यात्रा को कांग्रेस प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर जनमत तैयार करने और सरकार को घेरने के अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है. शुक्रवार को यात्रा के रुद्रप्रयाग पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही.