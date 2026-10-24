उत्तराखंड में कांग्रेस न्याय यात्रा में गरजे दिग्गज नेता, धामी सरकार पर साधा निशाना
उत्तराखंड में तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश में जुटी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 11:37 AM IST
रुद्रप्रयाग/खटीमा: उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है. बदरीनाथ धाम से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग पहुंची. यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया. यात्रा के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड, चंदा चोरी के आरोपों, दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने और बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा.
कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों को जनता के बीच उठाते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की. बदरीनाथ धाम से शुरू हुई इस न्याय यात्रा को कांग्रेस प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर जनमत तैयार करने और सरकार को घेरने के अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है. शुक्रवार को यात्रा के रुद्रप्रयाग पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही.
न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को प्रमुखता से उठाया. पार्टी ने इस प्रकरण को लेकर न्याय की मांग दोहराते हुए सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया. कांग्रेस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सवालों पर स्पष्टता और न्याय को लेकर जनता की अपेक्षाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. कांग्रेस ने चंदा चोरी के आरोपों को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. पार्टी नेताओं ने इन आरोपों से जुड़े सवालों पर जवाबदेही की मांग उठाई. धार्मिक आस्था और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े बदरीनाथ धाम में चढ़ावे से संबंधित प्रकरण को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए. पार्टी ने इस विषय को उठाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया.
खटीमा पहुंची न्याय यात्रा: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अल्मोड़ा स्थित गोल्ज्यू दरबार से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा शुक्रवार को सितारगंज और नानकमत्ता होते हुए खटीमा विधानसभा पहुंची. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल रहे. खटीमा के शहीद स्मारक पर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.
खटीमा पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, वोट चोरी और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और प्रदेश में स्वच्छ सरकार स्थापित करने की लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने 27 अक्टूबर को गैरसैंण विधानसभा घेराव और एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली का भी जिक्र किया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिला अपराध और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई. साथ ही सरकार पर भू-माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया.
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