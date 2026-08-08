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हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से पहले हंगामा, धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, जानिये वजह

हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे. वे कार्यालय के अंदर ही धरने पर बैठ गए. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से हल्द्वानी आ रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस प्रशासन द्वारा जगह-जगह रोका जा रहा है.

हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से पहले सियासी माहौल गरमा गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में आ रही बसों को पुलिस जगह-जगह रोक रही है. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सरकार के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस का कहना है कि कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है. धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही बसों को बेवजह जगह-जगह रोका जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई. कांग्रेस नेताओं ने कहा लोकतांत्रिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे लोगों को इस तरह रोकना उचित नहीं है. एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के धरने के चलते पुलिस-प्रशासन के सामने भी स्थिति को संभालने की चुनौती बनी हुई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसों को रोके जाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए तत्काल उन्हें कार्यक्रम स्थल तक जाने की अनुमति देने की मांग की है. फिलहाल कांग्रेस के धरने से हल्द्वानी में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस के आरोपों पर क्या सफाई देता है? कार्यक्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं की आवाजाही को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है?

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