नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित, पार्टी नेताओं ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव
नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने झारखंड बीजेपी ऑफिस का घेराव किया.
Published : December 17, 2025 at 4:32 PM IST
रांची: नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत से राहुल गांधी-सोनिया गांधी को बड़ी राहत दिए जाने के बाद ईडी की पूरी कार्रवाई को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर रची साजिश बताते हुए झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव किया.
झारखंड भाजपा कार्यालय का घेराव किया
बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार करने के बाद बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने झारखंड भाजपा कार्यालय कार्यालय का घेराव किया.
गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा कि यह चार्जशीट एक निजी शिकायत और उस पर मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने पर आधारित है. जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अपराध तभी बनता है जब सक्षम जांच एजेंसी ने अपराध से जुड़ी जांच दर्ज कराई हो.
हमेशा सत्य की जीत होती हैः कांग्रेस
अदालत के इस निर्देश को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सत्य की जीत बताते हुए यह आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और गलत मंशे से उनके नेता राहुल गांधी-सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए ईडी के माध्यम से कार्रवाई करा रही थी लेकिन अदालत के फैसले से साफ हो गया कि सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की जीत होती है.
नेशनल हेराल्ड प्रकरण में ईडी द्वारा बिना एफआईआर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं नेता विपक्ष राहुल गांधी को परेशान किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हरमू स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया. इस घेराव का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया. जबकि पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सभी अग्रणी विभाग के चेयरमैन और छात्र विंग के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की भाजपा कार्यालय के बाहर तैनाती की गई थी.
