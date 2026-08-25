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वाराणसी में बीएचयू गेट पर बारिश के पानी में बैठकर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, त्रिलोकी नाथ के परिजनों से मिले अजय राय

बारिश के पानी में बैठकर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जलनिकासी व्यवस्था और विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए. बारिश के बाद शहर के कई इलाकों, गलियों, चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पानी जमा हो गया. स्थिति यह रही कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास भी भारी जलजमाव हो गया. इससे विश्वविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं, मरीजों, परिजनों और आम राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसे देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने मुख्य द्वार पर पहुंचकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता बारिश के पानी में हाथों में पोस्टर लेकर विरोध के लिए बैठ गए और काशी को की क्योटो बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए. बीएचयू गेट पर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat) महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंचल शर्मा ने बारिश के बाद शहर में जलजमाव की स्थिति को लेकर प्रदेश और नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है. वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार सांसद हैं और शहर को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही इन दावों की जमीनी हकीकत सामने आ जाती है.