वाराणसी में बीएचयू गेट पर बारिश के पानी में बैठकर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, त्रिलोकी नाथ के परिजनों से मिले अजय राय
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया, पीएम मोदी 2014 से वाराणसी के सांसद हैं. लेकिन बारिश होते ही उनके दावों की हकीकत सामने आ जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 6:46 PM IST
वाराणसी : काशी में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जलनिकासी व्यवस्था और विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए. बारिश के बाद शहर के कई इलाकों, गलियों, चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पानी जमा हो गया. स्थिति यह रही कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास भी भारी जलजमाव हो गया.
इससे विश्वविद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं, मरीजों, परिजनों और आम राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसे देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने मुख्य द्वार पर पहुंचकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता बारिश के पानी में हाथों में पोस्टर लेकर विरोध के लिए बैठ गए और काशी को की क्योटो बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए.
महानगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंचल शर्मा ने बारिश के बाद शहर में जलजमाव की स्थिति को लेकर प्रदेश और नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है. वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार सांसद हैं और शहर को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही इन दावों की जमीनी हकीकत सामने आ जाती है.
चंचल शर्मा ने कहा कि शहर की सड़कों, गलियों और प्रमुख चौराहों पर जलजमाव की स्थिति दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सामान्य बारिश में ही शहर का यह हाल हो जाता है, तो लंबे समय से किए जा रहे विकास कार्यों और जलनिकासी व्यवस्था को लेकर गंभीरता से समीक्षा किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शहर की हर गली, चौराहे और प्रमुख मार्ग पर जलजमाव की स्थिति दिखाई दे रही है.
चंचल शर्मा ने कहा कि जनता को कागजों और विज्ञापनों में विकास नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न न हों और लोगों का आवागमन बाधित न हो. उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों से शहर की जलनिकासी व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने तथा जलभराव वाले स्थानों को चिह्नित कर स्थायी समाधान करने की मांग की.
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शहर दक्षिणी विधानसभा पहुंचे. यहां चेतगंज थाना क्षेत्र के काली महाल में क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी की तरफ से लगवाए गए वाटर कूलर और आसपास की स्थिति को देखा. वाटर कूलर में करंट से त्रिलोकी नाथ मोदनवाल की मौत हो गई थी. अजय राय त्रिलोकी नाथ के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वाराणसी में बारिश इतनी हुई है उसके बाद भी पूरी वायरिंग खुली पड़ी है. असुरक्षित तरीके से वाटर कूलर को लगाया गया जिसके कारण त्रिलोकी नाथ की जान चली गई.
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