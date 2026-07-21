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राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोधः रांची लोकभवन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता

रांची में लोकभवन के पास कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया.

Congress leaders protest near Lok Bhawan of Ranchi
कांग्रेस नेताओं का धरना (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 10:48 PM IST

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रांचीः छात्र आंदोलन और NEET-UG पेपर लीक/परीक्षा धांधली से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठे.

इस दौरान पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लिये जाने के विरोध और उनकी नाक में चोट से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है. इसकी सूचना मिलते ही रांची में मौजूद कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री मंगलवार देर शाम लोक भवन के निकट पहुंच गए और घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की.

Congress leaders protest near Lok Bhawan of Ranchi
कांग्रेस नेताओं का धरना (ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने हिरासत में लेने के दौरान राहुल गांधी को चोट लगने की घटना को एक साजिश करार दिया. पार्टी नेताओं ने कहा कि एक ओर जहां देश के छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. वहीं विपक्ष को भी खत्म करने की गहरी साजिश रची जा रही है लेकिन देश की जनता सबकुछ देख रही है और आने वाले समय में बीजेपी को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा.

कोतवाली थाना ने कांग्रेस नेताओं को लिया हिरासत में

लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने हाथ में रस्सी बांधकर राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया. कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की. वहां स्थिति बदलता देख कोतवाली थाना लोकभवन मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभी कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पहुंची.

Congress leaders protest near Lok Bhawan of Ranchi
कांग्रेस नेताओं का धरना (ETV Bharat)

कोतवाली थाना में जो नेता मौजूद रहे उनमें कांग्रेस प्रभारी के. राजू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस सहप्रभारी श्रीबेला प्रसाद, विधायक राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, अनूप सिंह, नमन बिक्सल कोंगाडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस नेता आलोक कुमार दूबे, मीडिया संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव, कांग्रेस नेता राजीव रंजन प्रसाद, आदित्य विक्रम जायसवाल, आभा सिन्हा, जयशंकर पाठक, डॉक्टर कुमार राजा आदि शामिल हैं.

इस बीच देर शाम के बाद हिरासत में लिए गए कांग्रेस के सभी नेताओं को कोतवाली थाना से छोड़ दिया गया है. पार्टी के तमाम नेता एक घंटे तक कोतवाली थाना में रहे.

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