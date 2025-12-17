ETV Bharat / state

'हमारे नेता को फंसाने की साजिश नाकाम..' नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले पर बिहार कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेता को फंसाने की साजिश नाकाम हो गयी.

पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन
पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 5:24 PM IST

पटना: 'हमारे नेता राहुल गांधी-सोनिया गांधी को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गया. माननीय न्यायालय ने ईडी को फटकार लगायी. बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक्सपोज हो गए हैं." नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने पटना में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया.

'बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी': बिहार कांग्रेस ने पटना के सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया है. इनकम टैक्स से प्रदर्शन शुरू होकर रैली भाजपा कार्यालय जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के सभी विधायक और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की.

पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"भारतीय जनता पार्टी जान बूझकर हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का छवि धूमिल कर रही है. नेशनल हेराल्ड मामले को जान बूझकर बीजेपी ने कोर्ट में लायी थी. भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है." -राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस

'हमारे नेता को फंसाने की साजिश': कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान को अपने हाथ में रखा है. कहीं न कहीं हमार नेता को फंसाने के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है. राजेश राम ने कहा कि भाजपा को संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए.

'कोर्ट ने ईडी को फटकारा': प्रदर्शन से पहले कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जब दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने साफ-साफ कहा कि इस मामले में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करवाई है. प्रथम दृष्टि या जो मामला सामने आया उसको लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाया.

खतरे में संविधान: राजेश राम ने साफ-साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पूरी तरह से खत्म करने में लगी हुई है. यह बात देश की जनता भी जानती है. कांग्रेस के लोग पहले से ही ऐसी बात कहते रहते हैं. कहीं ना कहीं देश में संविधान खतरे में है. खतरा में डालने वाले बीजेपी के ही लोग हैं.

क्या है कोर्ट का फैसला?: बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, क्योंकि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी थी. कोर्ट ने कहा कि एक निजी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है.

क्या है नेशनल हेराल्ड: यह एक कानूनी विवाद है. सोनिया, गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेता पर नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशन कंपनी की संपत्ती को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है. बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि 90 करोड़ रुपये के कर्ज को इक्विटी में बदलकर 2 हजार करोड़ रुपये की संपत्ती कब्जा की गयी. इस मामले में ईडी ने मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच कर रही है.

