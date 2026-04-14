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पीएम का देहरादून दौरा, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, 'गो बैक' के लगाए नारे

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार (14 अप्रैल) उत्तराखंड दौरे पर आए हुए हैं. पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया है. देहरादून जिले के डोईवाला में कांग्रेस नेताओं ने 'गो बैक' के नारे लगाकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जौलीग्रांट एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, जहां वे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे. इस दौरान जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल समेत कई नेता मौजूद रहे, लेकिन कोतवाली के बाहर ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया.

जौलीग्रांट एयरपोर्ट जाने से पहले ही एंट्री बंद कर दी गई, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखी गई. पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए देहरादून पहुंच हैं. जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं, वहीं आम जनता में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है.

प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं. जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं. इस दौरान खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 12 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे.