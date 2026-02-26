ETV Bharat / state

उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, कहा- सरकार के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन

कांग्रेस नेताओं ने उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा- इस तरह की तानाशाही मोदी सरकार अब बंद कर दे.

सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 26, 2026 at 1:38 PM IST

नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को सत्याग्रह का आयोजन किया गया. इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के रायसिना रोड स्थित दफ्तर में सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल हुए. उन्होने एक सुर में उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसको मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया.

दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी गलत है. सरकार कह रही है कि सबसे प्रदर्शन की अनुमति लेनी चाहिए थी. एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन करके देश की छवि खराब की गई है, यह सरासर गलत है. अगर सरकार की मर्जी से जगह पूछ करके प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन किस बात का. इस देश में विपक्षी पार्टियों को हमेशा से सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार रहा है और उसके तहत हमेशा प्रदर्शन होते आए हैं. उसी तरीके से यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है जो बिल्कुल भी गलत नहीं है. एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन करने को देश विरोधी बताया जा रहा है.

कांग्रेस का सत्याग्रह
उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन कर देश की छवि खराब करना बताया जा रहा है, जबकि उस हाल में एक भी विदेशी डेलीगेट उपस्थित नहीं था. पूरी तरह से सरकार के द्वारा हिटलर शाही की जा रही है. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा. जब तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को रिहा नहीं किया जाता है.

मोदी सरकार का पूरी तरह से तानाशाही रवैया

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है. यह सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है. जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तब तब क्या देश शर्मसार नहीं होता. किसानों पर सरकार अत्याचार करती है क्या तब देश शर्मसार नहीं होता है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन कर दिया सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो देश शर्मसार हो गया. इस तरह की तानाशाही मोदी सरकार अब बंद कर दे. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है जो हर विपक्षी पार्टी का अधिकार है. इस देश के युवाओं के साथ सरकार सबसे ज्यादा छ्ल कर रही है. देश के युवाओं को आवाज उठाने का पूरा अधिकार है और यूथ कांग्रेस युवाओ की आवाज ऐसे ही उठाती रहेगी. सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा. कांग्रेस पार्टी सरकार से डरने वाली नहीं है. उस टीशर्ट का मुद्दा बनाया जा रहा है. इस टी-शर्ट को कहां से डिजाइन किया गया कैसे सरकार के खिलाफ उसको पेश किया गया. लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के तरीके अलग-अलग होते हैं. टी-शर्ट को मुद्दा बनाया जा रहा है. ट्रेड डील पर सरकार चुप रहती है. चुपके से ट्रेड डील कर देती है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है. उन्होंने कहा कि आज मोदी जी संसद में भी नहीं बोलते हैं किसी बात का जवाब नहीं देते हैं. सरकार यह समझ ले कि उसकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी. कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ेगी.

कांग्रेस का प्रदर्शन
गिरफ्तारी संवैधानिक रूप से भी गलत

धरना प्रदर्शन में पंजाब से शामिल होने पहुंचे यूथ कांग्रेस के नेता गगनदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी संवैधानिक रूप से भी गलत है. किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर आप विपक्षी नेता को जेल में डाल देंगे यह बिल्कुल गलत है. लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.

पंजाब युवा कांग्रेस के नेता गगनदीप सिंह दिल्ली कांग्रेस के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी और कई दूसरे राज्यों से आए हुए नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे. बता दें कि एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.

