उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, कहा- सरकार के खिलाफ जारी रहेगा प्रदर्शन

नई दिल्ली: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को सत्याग्रह का आयोजन किया गया. इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के रायसिना रोड स्थित दफ्तर में सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल हुए. उन्होने एक सुर में उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसको मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया.

दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी गलत है. सरकार कह रही है कि सबसे प्रदर्शन की अनुमति लेनी चाहिए थी. एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन करके देश की छवि खराब की गई है, यह सरासर गलत है. अगर सरकार की मर्जी से जगह पूछ करके प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन किस बात का. इस देश में विपक्षी पार्टियों को हमेशा से सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार रहा है और उसके तहत हमेशा प्रदर्शन होते आए हैं. उसी तरीके से यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है जो बिल्कुल भी गलत नहीं है. एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन करने को देश विरोधी बताया जा रहा है.

कांग्रेस का सत्याग्रह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन कर देश की छवि खराब करना बताया जा रहा है, जबकि उस हाल में एक भी विदेशी डेलीगेट उपस्थित नहीं था. पूरी तरह से सरकार के द्वारा हिटलर शाही की जा रही है. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा. जब तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को रिहा नहीं किया जाता है.

मोदी सरकार का पूरी तरह से तानाशाही रवैया

दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है. यह सरकार किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है. जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तब तब क्या देश शर्मसार नहीं होता. किसानों पर सरकार अत्याचार करती है क्या तब देश शर्मसार नहीं होता है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन कर दिया सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो देश शर्मसार हो गया. इस तरह की तानाशाही मोदी सरकार अब बंद कर दे. इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.