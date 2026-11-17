दलाई लामा तक पहुंची सोनिया गांधी की किताब, कांग्रेस नेताओं ने भेंट की 'Belonging: A Journey of Love'
सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक पुस्तक में उनके निजी जीवन, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े अनुभवों का जिक्र है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:36 PM IST
धर्मशाला: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' इन दिनों काफी चर्चा में है. अब यह किताब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तक भी पहुंच गई है. सोमवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की और उन्हें सोनिया गांधी की किताब की एक प्रति भेंट की. इस दौरान नेताओं ने दलाई लामा से विभिन्न विषयों पर बातचीत की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.
दलाई लामा से मिलने वालों में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेता रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली शामिल रहे. नेताओं ने दलाई लामा को सोनिया गांधी की पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ भेंट की. इस दौरान उनके साथ आत्मीय संवाद भी हुआ.
दलाई लामा के विचारों को बताया दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत
मुलाकात के बाद आरएस बाली ने कहा कि दलाई लामा का जीवन शांति, करुणा, अहिंसा, धैर्य और सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों की प्रेरणादायक मिसाल है. उनका दर्शन और चिंतन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में मानवता, आपसी सद्भाव और शांति का दलाई लामा का संदेश विशेष महत्व रखता है.
सोनिया गांधी के जीवन और राजनीतिक सफर पर आधारित है किताब
सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ में उनके निजी जीवन, परिवार और राजनीतिक सफर से जुड़े अनुभवों का जिक्र है. इसमें इटली में बिताए बचपन, राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते, नेहरू-गांधी परिवार में उनकी भूमिका और जीवन की निजी त्रासदियों के बारे में लिखा गया है. पुस्तक में 1990 के दशक के आखिर में सक्रिय राजनीति में आने के उनके फैसले और उस दौर के अनुभवों को भी जगह दी गई है.
आरएस बाली ने कहा कि दलाई लामा का स्नेह और आशीर्वाद समाज को शांति, करुणा और आपसी सद्भाव के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा. उन्होंने कहा कि आज के समय में मानवता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए दलाई लामा के विचारों को अपनाना जरूरी है.
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