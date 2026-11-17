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दलाई लामा तक पहुंची सोनिया गांधी की किताब, कांग्रेस नेताओं ने भेंट की 'Belonging: A Journey of Love'

दलाई लामा को किताब भेंट करते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ( @HIMACHAL-CONGRESS )

धर्मशाला: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' इन दिनों काफी चर्चा में है. अब यह किताब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तक भी पहुंच गई है. सोमवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की और उन्हें सोनिया गांधी की किताब की एक प्रति भेंट की. इस दौरान नेताओं ने दलाई लामा से विभिन्न विषयों पर बातचीत की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.

दलाई लामा से मिलने वालों में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेता रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली शामिल रहे. नेताओं ने दलाई लामा को सोनिया गांधी की पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ भेंट की. इस दौरान उनके साथ आत्मीय संवाद भी हुआ.