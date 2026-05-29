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राहुल गांधी का 4 जून को अल्मोड़ा दौरा, कांग्रेस की महारैली के लिए हरोश रावत ने संभाला मोर्चा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियों को लेकर बैठक ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

कांग्रेस की महारैली के लिए हरोश रावत ने संभाला मोर्चा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

ऐतिहासिक होने जा रहा राहुल गांधी का दौरा: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का अल्मोड़ा आगमन ऐतिहासिक होने जा रहा है. गांधी परिवार का अल्मोड़ा और पूरे कुमाऊं क्षेत्र से विशेष भावनात्मक जुड़ाव रहा है. जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक, गांधी परिवार ने अल्मोड़ा एवं उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

अल्मोड़ा: कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आगामी 4 जून को प्रस्तावित महारैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. रैली की तैयारियां अल्मोड़ा में युद्ध स्तर पर जारी हैं. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस महारैली में कुमाऊं भर से हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे. रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं. जो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रणनीति तैयार कर रहे हैं.

नेहरू-गांधी परिवार ने पहाड़ और यहां के रहवासियों के लिए काम: हरीश रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कराने के साथ ही मोहान क्षेत्र में ड्रग फैक्ट्री लगवाने का कार्य किया था. वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान की नींव रखकर क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी. उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार हमेशा पहाड़ और यहां के लोगों के हितों के लिए कार्य करता रहा है.

"राहुल गांधी की 4 जून की रैली प्रदेश में परिवर्तन का शंखनाद साबित होगी. आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम जनता करेगी."- हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री/कांग्रेस नेता

युवाओं को रोजगार देने में विफल रही सरकार: कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है. देशभर में पांच करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है. वहीं, नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है.

अल्मोड़ा में हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी नेता (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

राहुल गांधी की रैली को लेकर कुमाऊं में जबरदस्त उत्साह: उन्होंने कहा कि युवाओं और आम जनता को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं. पूरे कुमाऊं क्षेत्र में राहुल गांधी की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है. कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

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