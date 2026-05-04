यूपी के कांग्रेस नेताओं का बंगाल में नहीं चला जादू, बनाए गए थे स्टार प्रचारक, जनता ने नकारा
यूपी कांग्रेस के नेता बंगाल की आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रचार किया था. लेकिन नेताओं के परफॉर्मेंस को जनता ने नकार दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:29 PM IST
लखनऊ : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इन पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का सीधा असर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर जरूर दिखेगा. खासकर, पश्चिम बंगाल के नतीजे यूपी के चुनाव को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं. इन नतीजों से यूपी कांग्रेस का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुल सात नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया था.
कांग्रेस पार्टी ने यूपी से जुड़े बड़े नेताओं को इस उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल में उतारा था कि वे बंगाल में अपनी छाप छोड़ सकें और आगे यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भी बेहतर नेता साबित हो सकें. इन नेताओं ने बंगाल की आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया था. चार मई को जब चुनावी नतीजे आए तो इन सभी नेताओं का परफॉर्मेंस सिफर रहा. यूपी के इन नेताओं का प्रभाव पश्चिम बंगाल की जनता पर पड़ा ही नहीं.
पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी. इस सूची में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को स्टार प्रचारक बनाया गया था. 40 स्टार प्रचारक की सूची में सांसद राहुल गांधी राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ही ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकीं सुप्रिया श्रीनेत का नाम शामिल था.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया था. नदीम जावेद को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया था. इन सभी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न सीटों पर पुरजोर प्रचार-प्रसार किया, लेकिन जब पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम आया तो इन नेताओं की मेहनत पर पानी ही फिर गया. कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई. जातीय समीकरण के आधार पर बनाए गए इन स्टार प्रचारकों में से किसी ने भी अपनी जाति के मतदाताओं पर कोई छाप नहीं छोड़ पाई.
पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी काफी है. ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने के लिए पार्टी ने राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी का विशेष रूप से सहारा लिया था. उन्हें स्टार प्रचारक बनाते हुए इसलिए बंगाल भेजा था कि उनका जादू अल्पसंख्यकों पर चलेगा और अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जिससे कांग्रेस की नैया पार हो सकेगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं.
इमरान प्रतापगढ़ी का जादू किसी भी मतदाता पर चला ही नहीं. वे कोई करिश्मा पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाए. पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद इमरान मसूद को भी यही सोचकर भेजा गया था कि वह मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में सफल होंगे, लेकिन इमरान मसूद की एक भी नहीं चली. पश्चिम बंगाल के मतदाता कांग्रेस की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए. पार्टी ने वरिष्ठ नेता नदीम जावेद को भी सितारों की सूची में जगह दी थी, लेकिन उनका भी मतदाताओं पर असर सिफर ही रहा.
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी का कहना है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अंतर है. उत्तर प्रदेश के जो भी नेता पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक बनाए गए थे वहां पर उन्होंने पूरी मेहनत की और कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग किया. हां यह बात जरूर है कि पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इन नेताओं की मेहनत का वहां पर कोई असर नहीं हुआ. हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब यही नेता प्रचार करेंगे तो मतदाता कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे और यूपी में हमारी सरकार बनाएंगे.
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