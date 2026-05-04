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यूपी के कांग्रेस नेताओं का बंगाल में नहीं चला जादू, बनाए गए थे स्टार प्रचारक, जनता ने नकारा

लखनऊ : पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इन पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का सीधा असर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर जरूर दिखेगा. खासकर, पश्चिम बंगाल के नतीजे यूपी के चुनाव को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं. इन नतीजों से यूपी कांग्रेस का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुल सात नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया था.

कांग्रेस पार्टी ने यूपी से जुड़े बड़े नेताओं को इस उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल में उतारा था कि वे बंगाल में अपनी छाप छोड़ सकें और आगे यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भी बेहतर नेता साबित हो सकें. इन नेताओं ने बंगाल की आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया था. चार मई को जब चुनावी नतीजे आए तो इन सभी नेताओं का परफॉर्मेंस सिफर रहा. यूपी के इन नेताओं का प्रभाव पश्चिम बंगाल की जनता पर पड़ा ही नहीं.

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी. इस सूची में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को स्टार प्रचारक बनाया गया था. 40 स्टार प्रचारक की सूची में सांसद राहुल गांधी राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ही ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकीं सुप्रिया श्रीनेत का नाम शामिल था.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी स्टार प्रचारक बनाया गया था. नदीम जावेद को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया था. इन सभी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न सीटों पर पुरजोर प्रचार-प्रसार किया, लेकिन जब पश्चिम बंगाल चुनाव का परिणाम आया तो इन नेताओं की मेहनत पर पानी ही फिर गया. कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई. जातीय समीकरण के आधार पर बनाए गए इन स्टार प्रचारकों में से किसी ने भी अपनी जाति के मतदाताओं पर कोई छाप नहीं छोड़ पाई.