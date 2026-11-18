ETV Bharat / state

कुमारी सैलजा के सामने ही भिड़े कांग्रेसी नेता, समर्थक भी आमने सामने, जमकर हुआ हंगामा

लोहाघाट में भिड़े कांग्रेस नेता ( ETV Bharat )

लोहाघाट में कांग्रेस की विशाल जनसभा के बाद पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी उस समय सड़क पर आ गई, जब उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद कुमारी सैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस नेता मुन्ना ढेक और लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बीच तीखी झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए. कांग्रेसी नेता मुन्ना ढेक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि 2027 में खुशाल सिंह अधिकारी को कांग्रेस का टिकट दिया गया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे.