कुमारी सैलजा के सामने ही भिड़े कांग्रेसी नेता, समर्थक भी आमने सामने, जमकर हुआ हंगामा
लोहाघाट में विधायक खुशाल सिंह अधिकारी और कांग्रेसी नेता मुन्ना ढेक भिड़ गये. जिसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 6:31 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 6:49 PM IST
खटीमा: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है. चंपावत जिले के लोहाघाट में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देने पहुंचीं प्रदेश प्रभारी एवं सांसद कुमारी सैलजा की मौजूदगी में ही पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सड़क पर आ गई. विशाल जनसभा के समापन के बाद कांग्रेस नेता मुन्ना ढेक और लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बीच जमकर तीखी नोकझोंक और झड़प हो गई.
लोहाघाट में कांग्रेस की विशाल जनसभा के बाद पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी उस समय सड़क पर आ गई, जब उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं सांसद कुमारी सैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस नेता मुन्ना ढेक और लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बीच तीखी झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए. कांग्रेसी नेता मुन्ना ढेक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि 2027 में खुशाल सिंह अधिकारी को कांग्रेस का टिकट दिया गया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे.
दरअसल, बुधवार को लोहाघाट के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड प्रभारी एवं सांसद कुमारी शैलजा की मौजूदगी में विशाल जनसभा आयोजित की गई थी. इस अवसर पर सैलजा के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य,प्रीतम सिंह,भुवन कापड़ी सहित के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संदेश देने और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी. जनसभा समाप्त होने के बाद पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई.
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बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मुन्ना ढेक और उनके समर्थक मंच पर सम्मान नहीं मिलने तथा उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिए जाने से नाराज थे. मुन्ना ढेक का आरोप था कि जनसभा को सफल बनाने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंच पर बोलने तक का मौका नहीं दिया गया. इसी बात को लेकर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुन्ना ढेक और विधायक खुशाल सिंह अधिकारी आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और झड़प हुई. हंगामे के बीच विधायक को किसी तरह वहां से निकलना पड़ा.
वहीं, कुछ महिलाओं ने विधायक पर धक्का-मुक्की करने के आरोप भी लगाए. विवाद के दौरान मुन्ना ढेक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खुला ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा यदि कांग्रेस पार्टी खुशाल सिंह अधिकारी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारती है तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. उनके समर्थकों ने भी अपने नेता के सम्मान को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात कही.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं के इस तरह के व्यवहार को गलत बताया. उन्होंने कहा यदि किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत या नाराजगी थी तो वह उनसे मिलकर या पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकता था. इस तरह सार्वजनिक रूप से विवाद करना उचित नहीं है.
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