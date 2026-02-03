ETV Bharat / state

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भड़की कांग्रेस, पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, अपराध पर रोक लगाने की मांग

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि रायपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या, लूट, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार और चाकूबाजी जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. इन घटनाओं के चलते आम जनता में भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया है. छात्र, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और व्यापारी वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने रायपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है. कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर रायपुर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है. कांग्रेस ने शहर और ग्रामीण अंचलों में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

रायपुर पुलिस कमिश्नर से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात (ETV BHARAT)

रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद

कांग्रेस ने ज्ञापन में रायपुर में अवैध सट्टा, ऑनलाइन जुआ, नशा और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. कई थाना क्षेत्रों में खुलेआम अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.

पुलिस बल की कमी और लापरवाही पर उठे सवाल

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई थानों में पुलिस बल की भारी कमी है. पुलिस की लापरवाही और उदासीन रवैये के चलते अपराध पर नियंत्रण पूरी तरह विफल नजर आ रहा है. इससे अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होता जा रहा है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.

कड़ी पुलिसिंग और जवाबदेही तय करने की मांग

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़ी और प्रभावी पुलिसिंग की मांग की. साथ ही अवैध सट्टा, जुआ, नशा और शराब के अड्डों को स्थायी रूप से बंद करने की मांग कांग्रेस ने की है. इसके अलावा कांग्रेस ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग रायपुर पुलिस कमिश्नर से की है. कांग्रेस नेताओं ने जनता से चालान के नाम पर की जा रही अनावश्यक वसूली पर रोक लगाने की मांग की है. रायपुर के थानों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग कांग्रेस नेताओं ने की है.

ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन- कांग्रेस

कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा. ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी. कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन, रायपुर कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, छाया वर्मा, प्रमोद दुबे, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, सुबोध हरितवाल और एजाज ढेबर सहित कई नेता मौजूद रहे.