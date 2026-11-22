संविधान दिवस पर कांग्रेस निकालेगी ‘संविधान रक्षक रैली’, पार्टी नेताओं ने तैयारियों को लेकर की बैठक
रांची में झारखंड कांग्रेस नेताओं ने संविधान दिवस पर निकाली जाने वाली संविधान रक्षक रैली की तैयारी को लेकर बैठक की. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 22, 2026 at 7:40 PM IST
रांची: संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2026 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यस्तरीय ‘संविधान रक्षक रैली’ निकालेगी. रैली की शुरुआत रांची के डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक से होगी. यहां से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए बिरसा चौक पहुंचेंगे, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष सभा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा. कार्यक्रम में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों, विभागों और जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है.
इस रैली की तैयारियों को लेकर रविवार को राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी में महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसकी संयुक्त अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के. राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की. बैठक में सभी फ्रंटल संगठनों और विभागों के अध्यक्षों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्हें जिला, विधानसभा और प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
संविधान और लोकतंत्र खतरे में- के. राजू
इस बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं और संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों को बचाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से 26 नवंबर को आयोजित होने वाली संविधान रक्षक रैली महत्वपूर्ण है.
भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा- केशव महतो
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष कर रही है. इसी क्रम में देशभर में संविधान रक्षक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को झारखंड में आयोजित रैली के माध्यम से जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस संविधान, लोकतंत्र और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है. किसी भी प्रकार के अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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