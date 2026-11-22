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संविधान दिवस पर कांग्रेस निकालेगी ‘संविधान रक्षक रैली’, पार्टी नेताओं ने तैयारियों को लेकर की बैठक

रांची में कांग्रेस नेताओं की बैठक ( ETV Bharat )

रांची: संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2026 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यस्तरीय ‘संविधान रक्षक रैली’ निकालेगी. रैली की शुरुआत रांची के डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक से होगी. यहां से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए बिरसा चौक पहुंचेंगे, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष सभा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा. कार्यक्रम में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों, विभागों और जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है.

इस रैली की तैयारियों को लेकर रविवार को राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी में महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसकी संयुक्त अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के. राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की. बैठक में सभी फ्रंटल संगठनों और विभागों के अध्यक्षों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्हें जिला, विधानसभा और प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.