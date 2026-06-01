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नूंह गैंगरेप पीड़ित परिवार से कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नूंह में गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात की है.

Demand for the speedy arrest of accused
नूंह गैंगरेप पीड़ित परिवार से कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 8:55 PM IST

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नूंह: जिले के बिछोर थाना क्षेत्र में युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई से लोगों में असंतोष है. मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.

14 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहरः पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी दिनेश यादव से भेंट कर मामले में जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि "घटना को 14 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परिवार में निराशा और आक्रोश है."

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग (ETV Bharat)

जल्द कार्रवाई की मांग: पत्रकारों से बातचीत करते हुए परल चौधरी ने कहा कि "सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है, लेकिन जब बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं. आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो यह नारा खोखला साबित होता है. पीड़िता की मां अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और परिवार बेहद दुख की स्थिति में है." परल चौधरी ने बताया कि उन्होंने डीएसपी से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः वहीं, डीएसपी दिनेश यादव ने बताया कि "मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. आरोपियों की तलाश में लगातार विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है. सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है." पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस दौरान सहीदा खान, इब्राहीम इंजीनियर, मुबीन खान के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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