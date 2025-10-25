ETV Bharat / state

कांग्रेस नेताओं ने ऑफिस में की ताला बंदी, RFC को किया लॉक, धान खरीद में अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप

हल्द्वानी के आरएफसी कुमाऊं कार्यालय में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेसियों ने आरएफसी को दफ्तर में बंद किया.

कांग्रेस नेताओं RFC ऑफिस में की ताला बंदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 9:46 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 10:05 PM IST

रामनगर: कांग्रेस नेताओं ने कुमाऊं में धान खरीद को लेकर बढ़ती अव्यवस्थाओं और किसानों की परेशानी को लेकर आज शनिवार 25 अक्टूबर को हल्द्वानी के आरएफसी कुमाऊं कार्यालय (क्षेत्रीय खाद्य निगम) में विरोध प्रदर्शन किया. पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कार्यालय में पहुंचकर तालाबंदी की और धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया.

नेताओं ने आरोप लगाया कि सितारगंज क्षेत्र के सरकारी क्रय केंद्रों में धान की खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसान मजबूरी में अपना धान बिचौलियों को सस्ते दामों पर बेचने को विवश हैं. पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि धान खरीद में दलालों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं ने ऑफिस में की ताला बंदी (ETV Bharat)

नारायण पाल ने कहा कि किसानों को उनके पसीने की कीमत नहीं मिल रही. सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है, जबकि सरकारी क्रय केंद्रों पर नियमों के नाम पर धान की खरीद टाली जा रही है. कांग्रेस नेता ललित जोशी ने भी इस मौके पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित की बात सिर्फ कागजों में करती है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने समय पर खरीद शुरू नहीं की, तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन करेगी.

वहीं आरएफसी कुमाऊं के अधिकारी चन्द्र सिंह मर्तोलिया ने भी कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि धान की खरीद सरकारी नियमों के तहत की जा रही है. इस बार सरकारी रेट और प्राइवेट बाजार रेट में बड़ा अंतर होने से किसानों का रुझान निजी व्यापारियों की ओर बढ़ गया है. साथ ही धान की अत्यधिक आवक के कारण भी खरीद में तकनीकी और व्यवस्थागत दिक्कतें आ रही हैं.

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और किसानों को राहत मिलेगी. आरएफसी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई थी. मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

कुल मिलाकर धान खरीद में देरी और बिचौलियों की भूमिका को लेकर किसानों की नाराजगी अब सड़कों पर उतरने लगी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

Last Updated : October 25, 2025 at 10:05 PM IST

