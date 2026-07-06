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रामगढ़ के पतरातू में गरजे वित्त मंत्री, कहा- कैबिनेट में उठेगा मुद्दा, विस्थापितों को मिलेगा न्याय

विस्थापितों के समस्या सुनते हुए वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता ( Etv Bharat )

रामगढ़: जिले के पतरातू प्रखंड ेेपहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापितों की समस्या को लेकर बैठक की. इस दौरान विस्थापितों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में स्पष्ट है कि अधिकार मिलने के बावजूद आज भी उन्हें न तो मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास. ग्रामीणों ने राज्य सरकार से कानून को पूरी तरह लागू करने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की है.

वित्त मंत्री ने समझी विस्थापितों की पीड़ा

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका यहां आने का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि विस्थापितों की पीड़ा को समझना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज बनकर खड़ी रही है. उन्होंने कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहती है, जिनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है. झारखंड को राज्य गठन के समय विरासत में विस्थापन की समस्या मिली और मेरी व्यक्तिगत राय में यह राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, मैं तो इसे उग्रवाद से भी बड़ी समस्या मानता हूं.

वित्त मंत्री और कांग्रेस नेताओं ने विस्थापितों की सुनी समस्या (Etv Bharat)

बीजेपी ने विस्थापितों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विकास के लिए यदि किसी की जमीन ली जाती है, तो उसके जीवन, सम्मान, पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है लेकिन पूर्व की सरकार इस दिशा में ठोस समाधान नहीं निकाल सकी. इसके बाद वित्त मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सबसे अधिक शासन करने के बावजूद उसने विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता के साथ देख रही है और कांग्रेस-राजद भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं.

जमीन देने की समीक्षा की जाएगी: राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विस्थापितों की सभी मांगों को कैबिनेट में रखा जाएगा और सरकार उनके अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पतरातू में एनटीपीसी को जितनी जमीन दी गई, उसमें कितनी जमीन का वास्तविक उपयोग हो रहा है और कितनी जमीन दूसरी संस्थानों को दी गई है, इसकी भी समीक्षा कराई जाएगी.

सरकार में मंत्री ने कहा कि "जब सरकार ने पीटीपीएस के लिए भूमि अधिग्रहण कर जमीन दी थी तो उसे बिना सरकारी अनुमति किसी अन्य संस्था को सब-लीज पर देने का अधिकार नहीं हो सकता. आखिर 222 एकड़ जमीन दूसरे को कैसे दे दी गई? इसकी भी जांच होगी."

जिला प्रशासन को दी नसीहत