रामगढ़ के पतरातू में गरजे वित्त मंत्री, कहा- कैबिनेट में उठेगा मुद्दा, विस्थापितों को मिलेगा न्याय
रामगढ़ के पतरातू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कांग्रेस नेताओं ने विस्थापितों की समस्याओं को सुना.
Published : July 6, 2026 at 3:31 PM IST
रामगढ़: जिले के पतरातू प्रखंड ेेपहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापितों की समस्या को लेकर बैठक की. इस दौरान विस्थापितों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में स्पष्ट है कि अधिकार मिलने के बावजूद आज भी उन्हें न तो मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास. ग्रामीणों ने राज्य सरकार से कानून को पूरी तरह लागू करने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की मांग की है.
वित्त मंत्री ने समझी विस्थापितों की पीड़ा
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका यहां आने का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि विस्थापितों की पीड़ा को समझना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज बनकर खड़ी रही है. उन्होंने कहा कि 45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहती है, जिनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है. झारखंड को राज्य गठन के समय विरासत में विस्थापन की समस्या मिली और मेरी व्यक्तिगत राय में यह राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, मैं तो इसे उग्रवाद से भी बड़ी समस्या मानता हूं.
बीजेपी ने विस्थापितों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विकास के लिए यदि किसी की जमीन ली जाती है, तो उसके जीवन, सम्मान, पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है लेकिन पूर्व की सरकार इस दिशा में ठोस समाधान नहीं निकाल सकी. इसके बाद वित्त मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सबसे अधिक शासन करने के बावजूद उसने विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता के साथ देख रही है और कांग्रेस-राजद भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं.
जमीन देने की समीक्षा की जाएगी: राधाकृष्ण किशोर
वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विस्थापितों की सभी मांगों को कैबिनेट में रखा जाएगा और सरकार उनके अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पतरातू में एनटीपीसी को जितनी जमीन दी गई, उसमें कितनी जमीन का वास्तविक उपयोग हो रहा है और कितनी जमीन दूसरी संस्थानों को दी गई है, इसकी भी समीक्षा कराई जाएगी.
सरकार में मंत्री ने कहा कि "जब सरकार ने पीटीपीएस के लिए भूमि अधिग्रहण कर जमीन दी थी तो उसे बिना सरकारी अनुमति किसी अन्य संस्था को सब-लीज पर देने का अधिकार नहीं हो सकता. आखिर 222 एकड़ जमीन दूसरे को कैसे दे दी गई? इसकी भी जांच होगी."
जिला प्रशासन को दी नसीहत
वित्त मंत्री ने हजारीबाग और रामगढ़ जिला प्रशासन को भी स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रशासन को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए. उन्होंने कहा, "सिर्फ पूंजीपतियों के कहने पर पुलिस बल भेजना उचित नहीं है. विस्थापित भी इसी राज्य के नागरिक हैं यदि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र से उनका भरोसा उठ सकता है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता की हर बात सरकार तक पहुंचाऊंगा."
के. राजू बोले- कांग्रेस ने बनाया कानून, हर विस्थापित को मिलेगा अधिकार
इधर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 कांग्रेस सरकार की देन है. इस कानून का उद्देश्य केवल जमीन लेना नहीं बल्कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास का कानूनी अधिकार दिया गया है. हमारी मांग है कि इस कानून को पूरी तरह लागू किया जाए. हम इस मुद्दे को सरकार और सीएम हेमंत सोरेन के सामने मजबूती से रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार विस्थापितों को न्याय देगी. कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.
विस्थापितों के लिए मजबूती से खड़ी है कांग्रेस: अंबा प्रसाद
पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने भी कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई किसी एक गांव की नहीं बल्कि पूरे झारखंड की लड़ाई है. जब तक प्रत्येक प्रभावित परिवार को कानून के अनुसार मुआवजा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.
बैठक में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार, स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने एक स्वर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के सभी प्रावधानों को तत्काल लागू करने और सालों से लंबित विस्थापन संबंधी समस्याओं के स्थाई समाधान की मांग दोहराई.
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