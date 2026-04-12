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कांग्रेस का सजा 'सियासी दरबार'...गहलोत-पायलट और जूली ने की शिरकत, दिया एकता का संदेश

पूर्व विधायक के बेटे के विवाह के अवसर पर करौली में जुटे राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज...

Congress Leaders in Karauli
करौली में कांग्रेस के दिग्गज (Source : X Account)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 8:33 PM IST

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करौली: राजस्थान के करौली के कटकड गांव में रविवार को पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा के पुत्र के विवाह के अवसर पर कांग्रेस का सियासी दरबार सजा नजर आया. इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और विपक्ष के नेता टीकाराम जुली सहित कई विधायकों ने कार्यक्रम में शिरकत की और एकजुटता का संदेश दिया.

पूर्व विधायक की पूछी कुशलक्षेम : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंडौन सिटी पहुंच कर पूर्व विधायक भरोसी लाल जाटव के घर पहुंच कर उनकी कुशलक्षेम पूछी. भरोसी लाल जाटव हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं. गहलोत ने उनके परिवार का हाल जानते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुशलक्षेम पूछा. मुलाकात के दौरान गहलोत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, कांग्रेस करौली जिला अध्यक्ष घनश्याम महर, विधायक रफीक खान, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, नगर परिषद हिंडौन के पूर्व सभापति बृजेश जाटव और पंचायत समिति प्रधान विनोद जाटव भी मौजूद रहे.

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लोगों ने सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया. सभी का साफा बांधकर और मालाएं पहनाकर जोरदार सम्मान किया गया. स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इस मौके पर खूब उत्साह दिखाया. यह मुलाकात कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाली रही. भरोसी लाल जाटव के घर पर हुई यह मुलाकात स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने पार्टी की एकता और मजबूती का संदेश दिया. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के इस दौरे को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी के भविष्य के लिए सकारात्मक कदम बताया.

सचिन पायलट का जगह-जगह हुआ स्वागत : इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने लाखन सिंह के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उनका जगह-जगह स्वागत किया गया. उनके साथ हिंडौन विधायक अनिता जाटव, महवा विधायक राजेंद्र मीना सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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