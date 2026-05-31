फरीदाबाद में धार्मिक स्थल तोड़े जाने का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप
फरीदाबाद में हाल में रात्रि के दौरान कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है. कांग्रेस नेताओं ने सरकार के इस कार्रवाई का विरोध किया.
Published : May 31, 2026 at 5:40 PM IST
फरीदाबाद: एनआईटी 3 और नेहरू कॉलोनी में धार्मिक स्थल तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह ने अपना आक्रोश प्रकट किया है. रात के अंधेरे में की गई इस कार्रवाई को उन्होंने निंदनीय और शर्मनाक करार दिया है. विजय प्रताप ने कहा कि "सरकार की किसी योजना के बीच में अगर धार्मिक स्थल आ रहे थे तो, पहले लोगों से बात करनी चाहिए थी, इस प्रकार चोरों की तरह कार्रवाई करना उचित नहीं है.
नेहरू कॉलोनी के 12 मकान तोड़े गए: विजय प्रताप ने मौके पर जाकर जायज लिया और वहां मौजूद लोगों से हालात के बारे में जानकारी ली. लोगों ने बताया कि रात को जब वो अपने घरों में सोये हुए थे तो, केवल धार्मिक स्थलों पर ही नहीं, बल्कि उनके घरों पर भी बिलडोज़र चल रहे थे. इस कार्रवाई के दौरान नेहरू कॉलोनी के लगभग 12 मकानों को भी तोड़ दिया गया. रात के अंधेरे में जब परिवार अपने घरों में सोये हुए हों और उनके ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई करना अमानवीय कृत्य है. ये लोग अपने शहर के लोग हैं और इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ऐसा लगता है, जैसे दुश्मन देश रात के अंधेरे में हमला करता है.
'अपने लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार समझ से परे है': विजय प्रताप ने कहा कि "किसी भी जगह पर सामाजिक, धार्मिक इमारत है और उस जगह पब्लिक हित में कोई योजना है तो कार्रवाई करने से पहले सरकार को लोगों से बात करनी चाहिए. लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन सरकार को लोगों की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है. अपने देश में अपने लोगों से सरकार का दुश्मनों जैसा व्यवहार समझ से परे है. लोगों को सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया. लंबे समय से कोई इमारत विशेष रुप से धार्मिक आस्था से जुड़े भवनों को हटाने से पहले लोगों को समय दिया जाना चाहिए. लोगों से बात करके उनको संतुष्ट करना जरूरी है."
इस कार्रवाई की निं की: 'मुद्दों से भटकाने के लिए काम कर रही है सरकार': उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती. रोज महंगाई बढ़ रही है. बेरोजगारी बढ़ रही है. शहर में सफाई नहीं है. पाइन के पानी की किल्लत है. लोग भुखमरी की कगार पर हैं. भ्रष्टाचार चरम पर है. इसलिए बीजेपी सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का काम करती है. लोगों को सुविधाएं इनसे दी नहीं जा रही. इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं की जो सड़कें कांग्रेस सरकार में बनी थी, वो आज भी चल रही हैं." उन्होंने कहा "धार्मिक स्थलों की वैकल्पिक व्यवस्था किए बैगर की गई इस कार्रवाई की वो निंदा करते हैं."