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फरीदाबाद में धार्मिक स्थल तोड़े जाने का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप

धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का विरोध ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: एनआईटी 3 और नेहरू कॉलोनी में धार्मिक स्थल तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह ने अपना आक्रोश प्रकट किया है. रात के अंधेरे में की गई इस कार्रवाई को उन्होंने निंदनीय और शर्मनाक करार दिया है. विजय प्रताप ने कहा कि "सरकार की किसी योजना के बीच में अगर धार्मिक स्थल आ रहे थे तो, पहले लोगों से बात करनी चाहिए थी, इस प्रकार चोरों की तरह कार्रवाई करना उचित नहीं है. नेहरू कॉलोनी के 12 मकान तोड़े गए: विजय प्रताप ने मौके पर जाकर जायज लिया और वहां मौजूद लोगों से हालात के बारे में जानकारी ली. लोगों ने बताया कि रात को जब वो अपने घरों में सोये हुए थे तो, केवल धार्मिक स्थलों पर ही नहीं, बल्कि उनके घरों पर भी बिलडोज़र चल रहे थे. इस कार्रवाई के दौरान नेहरू कॉलोनी के लगभग 12 मकानों को भी तोड़ दिया गया. रात के अंधेरे में जब परिवार अपने घरों में सोये हुए हों और उनके ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई करना अमानवीय कृत्य है. ये लोग अपने शहर के लोग हैं और इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई ऐसा लगता है, जैसे दुश्मन देश रात के अंधेरे में हमला करता है.