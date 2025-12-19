ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार पर कांग्रेस नेताओं का तीखा हमला, बोले- 2 साल में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ

बीकानेर में कांग्रेस नेताओं ने भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कटाक्ष किया.

बीकानेर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बीकानेर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बीच बीकानेर में कांग्रेस नेताओं ने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए तीखा हमला बोला. पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. बीडी कल्ला के नेतृत्व में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दो साल में सरकार ने केवल वाहवाही लूटी, लेकिन धरातल पर कोई ठोस काम नहीं किया. कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाई है.

कल्ला ने कहा सरकार की उपलब्धियां शून्य: पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि भजनलाल सरकार के दो साल सफलता के नाम पर खाली रहे हैं. कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है. सरकार केवल प्रचार में व्यस्त रही, जबकि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है. डॉ. कल्ला ने बीकानेर की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि शहर में हर तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं. इधर जाएं या उधर, खस्ताहाल सड़कें ही नजर आती हैं. सरकार विकास की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा. उन्होंने गोचर भूमि अधिग्रहण के मामले में शीघ्र फैसला नहीं होने पर क्रमिक अनशन और आमरण अनशन की चेतावनी भी दी.

पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- भजनलाल सरकार के दो साल पूरे : महामंत्री श्रवण बगड़ी बोले- जो कहा वो करके दिखाया, सरकार बदलने का रिकॉर्ड टूटेगा

मूंगफली किसानों के साथ लूट पहली बार: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में इस बार मूंगफली धुलाई के नाम पर किसानों से पैसे मांगे जा रहे हैं और फर्जी टोकन का मामला सामने आया है. किसानों के साथ खुली लूट हो रही है. पिछले साल भी हमने यह मुद्दा उठाया था, इस साल हालात और बदतर हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही.

विधायक सिद्धि कुमारी पर निशाना: शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है वे अपने निजी उद्देश्यों के लिए ही विधायक बनी हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं. बीकानेर के विकास को लेकर सरकार के पास कोई विजन नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री यहां केवल औपचारिकता निभाते हैं, अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी. आने वाले दिनों में प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के बीकानेर आगमन पर उनका विरोध किया जाएगा.

यशपाल गहलोत ने आगे कहा कि बीकानेर पूर्व और पश्चिम के विधायक विधानसभा में शहर के मुद्दे कभी नहीं उठाते. यशपाल बोले कि, "पश्चिम के विधायक तो केवल मेरा नाम लेकर ही बात करते हैं. जनता और बीकानेर के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए." पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के नेता डॉ. बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल और यशपाल गहलोत सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- गहलोत पर पलटवार, बेढम बोले-'आपसे पच नहीं रहा भजनलाल सरकार का विकास कार्य'

TAGGED:

भजनलाल सरकार के दो साल
CONGRESS LEADER BD KALLA
BIKANER CONGRESS PC
CONGRESS ATTACK ON BHAJANLAL GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.