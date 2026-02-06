कांग्रेस का मनरेगा बचाव आंदोलन, सूरजपुर में नेताओं ने किया पैदल मार्च, कलेक्टर ऑफिस घेरा
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनरेगा बचाव आंदोलन के जरिए साय सरकार पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 6:12 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है. इस कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सूरजपुर में साय सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हल्ला बोला. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सार्वजनिक मंच पर बोलने से रोका जा रहा है.
कांग्रेस ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक से रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया. इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. कलेक्टोरेट पहुंचकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया.
मनरेगा को बंद करने की साजिश
इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए. मौके पर मौजूद जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना गरीबों और मजदूरों के लिए जीवनरेखा है, लेकिन वर्तमान सरकार जानबूझकर इस योजना को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है.
एसआईआर प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय के नाम काटे जा रहे हैं. यह सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है. कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी- शशि सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, सूरजपुर
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी
सूरजपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा के खिलाफ साजिश बंद नहीं की गई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे. शशि सिंह का कहना था कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इन समस्याओं पर उग्र आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी.