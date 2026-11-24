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जोधपुर में कांग्रेस नेताओं ने सौंपा गहलोत को चयन का जिम्मा...वे ही चुनेंगे जिला प्रमुख

जोधपुर सर्किट हाउस में मेल मुलाकात करते गहलोत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिला परिषद में जिला प्रमुख चयन का काउंटडाउन शुरू हो गया. इस बीच, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत में अपना विश्वास जताया एवं जिला प्रमुख के चयन का जिम्मा सौंपा. इन नेताओं का कहना था कि गहलोत की पसंद सबको स्वीकार्य होगी. इससे पहले मंगलवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने गहलोत से मुलाकात की. इन्होंने गहलोत के निर्णय को सर्वसम्मति से मानने की बात कही. अब गहलोत शाम को सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों से मिलकर चर्चा करेंगे.