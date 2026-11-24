जोधपुर में कांग्रेस नेताओं ने सौंपा गहलोत को चयन का जिम्मा...वे ही चुनेंगे जिला प्रमुख
पूर्व सीएम जोधपुर के कांग्रेस नेता एवं जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से करेंगे मुलाकात.
Published : November 24, 2026 at 3:42 PM IST
जोधपुर: जिला परिषद में जिला प्रमुख चयन का काउंटडाउन शुरू हो गया. इस बीच, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत में अपना विश्वास जताया एवं जिला प्रमुख के चयन का जिम्मा सौंपा. इन नेताओं का कहना था कि गहलोत की पसंद सबको स्वीकार्य होगी. इससे पहले मंगलवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं ने गहलोत से मुलाकात की. इन्होंने गहलोत के निर्णय को सर्वसम्मति से मानने की बात कही. अब गहलोत शाम को सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों से मिलकर चर्चा करेंगे.
पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कहा, पूर्व सीएम गहलोत प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में कांग्रेस के बड़े नेता हैं. हमारी उनसे बात हुई है. हमने उनसे कहा कि जिला प्रमुख चयन पर आप जिस पर हाथ रखेंगे, वह हमें स्वीकार्य होगा. कांग्रेस खेमे में भाजपा की सेंधमारी के सवाल पर जाखड़ बोले, भाजपा के पास कोई नहीं जाने वाला है. हमारे पास 32 सदस्य हैं. उनके पास सिर्फ आठ हैं. बहुमत हमारे पास है. भाजपा के पास कोई नहीं जाएगा. हमारे सभी सदस्य साथ हैं.
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कोई खिलाफ नहीं जाएगा, गहलोत का आदेश मानेंगे: कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा ने कहा कि जनादेश हमारी पार्टी के पक्ष में आया है. इसका सम्मान सभी जगह होगा. कांग्रेस बैनर तले जीतकर आया कोई भी सदस्य कांग्रेस खिलाफ नहीं जाएगा. हम सभी जगह पर अपने प्रधान और प्रमुख बनाएंगे. राज्य बाल आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो निर्णय लेंगे, सभी उसका सम्मान करेंगे. गहलोत चयनित व्यक्ति ही जिला प्रमुख बनेगा.
पहले नेताओं से और फिर सदस्यों से चर्चा: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के साथ देहात जिला अध्यक्ष गीता बरवड़ से भी चर्चा की. जिलाध्यक्ष ने बताया कि निर्णय सर्वसम्मति से होगा. शाम को गहलोत सभी की बैठक लेंगे. उसमें जिला प्रमुख के नाम पर मुहर लगेगी. बुधवार को नामांकन होगा. दो बजे से मतदान होगा. जिला प्रमुख पद के लिए बिरमाराम बेरड़ का नाम आगे चल रहा है. इनके अलावा रूघाराम चौधरी, प्रमिला चौधरी, कुसुम बिश्नोई, नेहा चौधरी, सरोज कंवर, राकेश चौधरी, महेंद्र जाखड़ और ओमप्रकाश बिश्नोई का भी नाम चर्चा में है.
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