राहुल-सोनिया गांधी पर सीपी सिंह के विवादित बयान से भड़की कांग्रेस, बोले- अपनी मर्यादा न लांघे बीजेपी विधायक
राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक सीपी सिंह पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 10, 2025 at 3:21 PM IST
रांची: बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस विधायक ममता देवी और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने विधायक सीपी सिंह द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान की पुरजोर भर्त्सना की हैं. कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा कि महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान और ऐसी सोच सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही हो सकती है.
गिट्टी-बालू चुराते थे सीपी सिंह: बंधु तिर्की
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि सीपी सिंह, उम्र की वजह से सठिया गए हैं. वह हमारे नेताओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें, हम जानते हैं कि सीपी सिंह, 'पहले गिट्टी बालू चुराते थे'.
पहले आईने में अपना मुंह देखें सीपी सिंह: सुबोधकांत सहाय
सीपी सिंह के बयान पर तीखी आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि 2004 में, मैं उस क्षण का गवाह हूं, जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था. 2009 में भी मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी चाहते थे कि राहुल गांधी पीएम बने लेकिन राहुल गांधी ने उसे ठुकरा कर कहा था कि हमें देश की जनता से सीधे नाता जोड़ना है.
सावधान हो जाएं सीपी सिंह: राजेश कच्छप
वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सीपी सिंह को सावधान करते हुए कहा कि बिहार में, कौन मंच से नाच रहा है? यह देश दुनिया देख रही है. सीपी सिंह की वरिष्ठता और उम्र का ख्याल रखते हैं लेकिन खबरदार, जो हमारे नेताओं को लेकर ऐसा बयान दिया.
क्या था सीपी सिंह का बयान
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बिहार में कांग्रेस के एक डिजिट में सिमट जाने की बात करते हुए कहा था कि जब राहुल गांधी को बिहार में कोई नहीं सुन रहा है तो झारखंड से गए नेताओं को वहां कौन पूछ रहा है? इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था.
