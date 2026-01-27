ETV Bharat / state

बिहार कांग्रेस में मचा बवाल तो मदन मोहन झा को जोड़ना पड़ा हाथ, कृष्णा अल्लावरु के सामने खूब लगे नारे

अखिलेश सिंह ने 16 लाख में टिकट बेचा और भक्त चरण दास को 5 लाख दिए. दरभंगा में कांग्रेस नेता ने जमकर हंगामा किया. पढ़ें

Congress leaders create ruckus
कांग्रेस के चौपाल कार्यक्रम में हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 4:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: कांग्रेस के कार्यक्रम में पार्टी का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया. जिला कांग्रेस कार्यालय दरभंगा में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है.

कांग्रेस के चौपाल कार्यक्रम में हंगामा: जिला कांग्रेस कार्यालय दरभंगा में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत चौपाल कार्यक्रम व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें कांग्रेस नेता राम नारायण झा ने तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने ही जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी प्रकट की. हंगामा बढ़ता देख मदन मोहन झा ने हाथ जोड़कर हंगामा न करने की अपील की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल: बिहार कांग्रेस कमेटी सदस्य राम नारायण झा ने हंगामा करते हुए कहा कि हमलोगों को उम्मीद थी कि दरंभगा जिला में जो-जो खामियां है, उसको लेकर बोलने का मौका दिया जाएगा. लेकिन अध्यक्ष और प्रभारी बंद कमरे में खुद बोल लिए और बंद कमरे में ही लोगों से मिले. हम जो सुनाना चाहते थे, उसे नहीं सुना गया. इसके कारण हमने विरोध किया.

"3 जनवरी 1979 को हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था. छात्र संगठन, युवा कांग्रेस के माध्यम से 46 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं. 30 वर्षों से दरभंगा जिले के लहरियासराय से निर्वाचित सदस्य हूं. 2022 के संगठन के चुनाव में मैं दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए उम्मीदवार था. मदन मोहन झा ने कहा था ठीक है. लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने घूस लेकर किसी और का निर्वाचन कर दिया."- राम नारायण झा,बिहार कांग्रेस कमेटी सदस्य

अखिलेश सिंह पर टिकट बेचने का आरोप: राम नारायण झा ने अखिलेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 16 लाख रुपये दिल्ली में रहने वाले चमड़ा व्यापारी मोहम्मद नौशाद से लिए गए. उसमें से 6 लाख में कार्यक्रम किया गया और 10 लाख में अखिलेश सिंह और भक्त चरण दास ने 5-5 लाख रुपये बांट लिए. मोहम्मद नौशाद को एआईसीसी सदस्य बनाया गया. जबकि मैं सात बार से यहां से निर्वाचित हो रहा हूं.

Congress leaders create ruckus
बिहार कांग्रेस कमेटी सदस्य राम नारायण झा ने किया हंगामा (ETV Bharat)

अन्याय के खिलाफ बोलेंगे: उन्होंने आगे कहा कि 1985, 1990, 1995 और 2000 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया. मैंने ये सोचकर स्वीकार कर लिया कि मुझसे कोई योग्य उम्मीदवार मिल गया है. लेकिन क्या संगठन में भी स्थान नहीं दिया जाएगा? हम किसी के पिता के गुलाम नहीं हैं. विचारधारा से बंधे हुए हैं और अन्याय करने पर आपके खिलाफ बोलेंगे.

राहुल गांधी ने नहीं दिया जवाब: राम नारायण झा ने टिकट को लेकर पार्टी के अंदर खूब लेन-देन होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पटना के बीच में जो है, वही ये काम किए हैं. राहुल गांधी को मैंने 7 मेल किया और मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 मेल किया था. लेकिन एक मेल का भी जवाब नहीं दिया गया. हमें न्याय नहीं देंगे तो फिर भारत को कैसे न्याय दिया जाएगा. ये हाल रहा तो पार्टी की स्थिति कभी बेहतर नहीं हो पाएगी.

Congress leaders create ruckus
कार्यक्रम के दौरान हंगामा (ETV Bharat)

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने प्रदर्शन : अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सह बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार विधानपरिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉ. मदन मोहन झा सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेता चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इनके सामने ही हंगामा किया गया.

कृष्णा अल्लावरु और राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी: दरअसल संवाद कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही कांग्रेस बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. साथ ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे.

Congress leaders create ruckus
'मनरेगा बचाओ संग्राम' के तहत चौपाल कार्यक्रम (ETV Bharat)

10 मिनट तक हंगामा: इसी दौरान वहां मौजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनपर टूट पड़े. करीब 10 मिनट तक हंगामा चलता रहा. कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पार्टी के झंडे ले लिए और उसमें लगे डंडे भी चलाए.

वरीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत: साथ ही उन्होंने पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप लगते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है. इस घटना ने बिहार कांग्रेस की अंदरूनी कलह को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है. काफी देर तक शीर्ष नेतृत्व के समक्ष हंगामा चलता रहा. बाद में वरीय नेताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया.

ये भी पढ़ें

'गाड़ी गंदी हो जाएगी..' कहकर कार से प्रिसिंपल ने इंजीनियरिंग की छात्रा को उतारा, मौत पर कॉलेज में हंगामा

चिराग के हाथ से कंबल लेने दौड़े लोग, मिनटों में मच गया हंगामा और लूट!

TAGGED:

DARBHANGA CONGRESS OFFICE
CONGRESS LEADERS CREATE RUCKUS
कांग्रेस के खिलाफ हंगामा
दरभंगा न्यूज़
BIHAR CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.