ETV Bharat / state

कांग्रेस ने मनाया पेसा उत्सव, ढोल-नगाड़े के साथ सड़क पर निकले नेता-कार्यकर्ता

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते पार्टी नेता ( Etv Bharat )

रांची: हेमंत कैबिनेट द्वारा झारखंड के लिए पेसा नियमावली को मंजूरी दिए जाने से हर्षोल्लासित कांग्रेसियों ने आज गुरुवार को रांची प्रदेश मुख्यालय में "पेसा उत्सव" मनाया.

इस दौरान कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नाचते-गाते बिहार क्लब से कांग्रेस भवन पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई. इस दौरान कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पेसा नियमावली को कैबिनेट मंजूरी मिलने की बधाई देते दिखे.

कांग्रेस ने मनाया पेसा उत्सव (Etv Bharat)

पेसा उत्सव में शामिल हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य व झारखंड प्रभारी के राजू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी.

'महागठबंधन की सरकार ने जनता से किया वादा निभाया'

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस फैसले से झारखंड के अधिसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सहभागिता पारदर्शिता और समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी. कांग्रेस एवं महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में पेसा कानून लागू करने की बात हमने थी, जो वादे हमने किया था. जिसे पूरा करके इंडिया ब्लॉक के दलों ने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं. जो अधिकार अधिसूचित क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए था उस अधिकार को देने की दिशा में महागठबंधन सरकार ने रास्ता खोल दिया.