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कोरबा में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, गुमटी और ठेले वालों के समर्थन में किया प्रदर्शन

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आरोप लगाया कि गरीबों और छोटे दुकानदारों को प्रबंधन सताने का काम कर रही है.

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गुमटी और ठेले वालों के समर्थन में किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 6:04 PM IST

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कोरबा: वेदांता समूह के एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड(बालको) के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया.
स्थानीय लोगों के अनुसार हाल की दिनो में बालको क्षेत्र में ठेला, गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को स्थान खाली करने और दुकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है. अतिक्रमण हटाए जाने की इस प्रक्रिया से ज्यादातर प्रभावित लोग निचले तबके के छोटे दुकानदार हैं. कांग्रेस ने इन सभी के समर्थन में बालको प्रबंधन के टाउनशिप कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. इस धरना प्रदर्शन में शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के साथ यूथ कांग्रेसी भी मौजूद रहे.



गरीबों को परेशान करने का आरोप

कांग्रेस का आरोप है, ''अतिक्रमण हटाने के नाम पर बालको प्रबंधन द्वारा गरीबों को परेशान किया जा रहा है. सड़क किनारे अपना व्यवसाय करने वाला छोटे व्यवसाईयों को अनावश्यक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है. झोपड़पट्टी में निवास करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है.'' गुरुवार को टाउनशिप कार्यालय के समक्ष कांग्रेसी बड़ी तादाद में एकत्र हुए. इस दौरान स्थानीय निवासी भी आंदोलन में शामिल हुए. ऐसे लोग भी आंदोलन में पहुंचे थे. जिन्हें प्रबंधन की ओर से दुकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है. नोटिस मिलने के बाद पूरे क्षेत्र के छोटे व्यवसाईयों में हड़कंप मच गया है. जो लोग सालों से सड़क किनारे अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं. सीधे दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद उन्हें अपनी आजीविका की चिंता है.

गुमटी और ठेले वालों के समर्थन में किया प्रदर्शन (ETV Bharat)



प्रबंधन के गुंडागर्दी नहीं करेंगे बर्दाश्त: कांग्रेस

टाउनशिप के सामने धरना देने पहुंचे पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ले कहा, ''वेदांता समूह के बालको प्रबंधन द्वारा गरीबों और छोटे दुकानदारों के साथ प्रताड़ना का व्यवहार किया जा रहा है. उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. सीधे तौर पर गुंडागर्दी जैसा माहौल निर्मित किया जा रहा है. हम बालको प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं, इस तरह का व्यवहार गरीबों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि गरीबों की झोपड़पट्टी तोड़ी गई, एक ईंट को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. बालको प्रबंधन के अधिकारियों को अपने रवैये को बदल लेना चाहिए.''

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